Cabe no Brasil? Sergio Ramos se despede de time do México após eliminação
Jogador não renovará com Monterrey
Sergio Ramos confirmou sua saída do Monterrey após a eliminação na semifinal do Apertura 2025 da Liga MX. O Rayados perdeu para o Toluca por 3 a 2 no jogo de volta, após empate na ida, e ficou fora da final por ter campanha inferior na fase regular. Com contrato encerrado, o espanhol deixará o clube como agente livre após quase um ano em Nuevo León.
O zagueiro de 39 anos encerra o ciclo sem títulos oficiais, apesar de ter disputado Campeonato Mexicano, Concachampions, Copa das Ligas, Mundial de Clubes e os dois torneios locais de 2025. Ramos marcou um dos gols na partida decisiva, convertendo pênalti que reduziu para 3 a 1 e reacendeu brevemente a esperança do Monterrey, mas o esforço não impediu a queda.
– Estamos tristes, mas com a consciência tranquila. Demos tudo de nós em campo. A maior decepção é não ter levado o time a mais uma final. Obrigado sempre pelo apoio – disse o jogador.
A decisão confirma rumores que circulavam desde as quartas de final e que já haviam sido antecipados pela imprensa mexicana. O diretor esportivo José Antonio Noriega havia dito não ter recebido sinal oficial, mas agora a definição é pública: Ramos está livre no mercado e pode negociar o futuro imediatamente.
Sergio Ramos ainda não definiu seu futuro
Ramos encerra sua passagem como capitão da equipe, referência técnica e líder defensivo, mantendo a característica goleadora que marcou toda sua carreira. O destino ainda é incerto, mas existe expectativa de que ele busque nova experiência em alto nível, já que não planeja aposentadoria e sonha em disputar a Copa do Mundo de 2026 pela Espanha.
Internamente, o Monterrey já projeta reformulação. A saída libera uma vaga de estrangeiro no elenco e abre espaço para reposição pontual no sistema defensivo. No passado, o Corinthians tentou contratá-lo, mas esbarrou nos valores pedidos. Segundo o "Marca", da Espanha, há rumores que envolvem possível retorno ao Real Madrid ou ida ao Milan, ambos sem negociação concreta no momento.
