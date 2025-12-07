menu hamburguer
Futebol Internacional

Cabe no Brasil? Sergio Ramos se despede de time do México após eliminação

Jogador não renovará com Monterrey

Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 07/12/2025
11:42
Sergio Ramos em ação pelo Monterrey na Liga MX (Foto: Reprodução / Instagram)
Sergio Ramos em ação pelo Monterrey na Liga MX (Foto: Reprodução / Instagram)
Sergio Ramos confirmou sua saída do Monterrey após a eliminação na semifinal do Apertura 2025 da Liga MX. O Rayados perdeu para o Toluca por 3 a 2 no jogo de volta, após empate na ida, e ficou fora da final por ter campanha inferior na fase regular. Com contrato encerrado, o espanhol deixará o clube como agente livre após quase um ano em Nuevo León.

O zagueiro de 39 anos encerra o ciclo sem títulos oficiais, apesar de ter disputado Campeonato Mexicano, Concachampions, Copa das Ligas, Mundial de Clubes e os dois torneios locais de 2025. Ramos marcou um dos gols na partida decisiva, convertendo pênalti que reduziu para 3 a 1 e reacendeu brevemente a esperança do Monterrey, mas o esforço não impediu a queda.

– Estamos tristes, mas com a consciência tranquila. Demos tudo de nós em campo. A maior decepção é não ter levado o time a mais uma final. Obrigado sempre pelo apoio – disse o jogador.

A decisão confirma rumores que circulavam desde as quartas de final e que já haviam sido antecipados pela imprensa mexicana. O diretor esportivo José Antonio Noriega havia dito não ter recebido sinal oficial, mas agora a definição é pública: Ramos está livre no mercado e pode negociar o futuro imediatamente.

Sergio Ramos - Monterrey
Sergio Ramos em ação pelo Monterrey na Liga MX (Foto: Reprodução / Instagram)

Sergio Ramos ainda não definiu seu futuro

Ramos encerra sua passagem como capitão da equipe, referência técnica e líder defensivo, mantendo a característica goleadora que marcou toda sua carreira. O destino ainda é incerto, mas existe expectativa de que ele busque nova experiência em alto nível, já que não planeja aposentadoria e sonha em disputar a Copa do Mundo de 2026 pela Espanha.

Internamente, o Monterrey já projeta reformulação. A saída libera uma vaga de estrangeiro no elenco e abre espaço para reposição pontual no sistema defensivo. No passado, o Corinthians tentou contratá-lo, mas esbarrou nos valores pedidos. Segundo o "Marca", da Espanha, há rumores que envolvem possível retorno ao Real Madrid ou ida ao Milan, ambos sem negociação concreta no momento.

