Técnico da Argentina confirma despedida de Messi: ‘Especial’

Técnico da Argentina, Lionel Scaloni confirmou a despedida de Messi em jogos de Eliminatórias em seu país natal. Em coletiva, o treinador confirmou que o camisa 10 irá iniciar o duelo contra a Venezuela dentre os titulares e reafirmou a emoção que haverá no Monumental de Núñez.

- Pelo que Leo (Messi) falou, será uma partida especial, emotiva e linda. É verdade que será seu último jogo de Eliminatórias aqui (na Argentina), devemos aproveitar e eu serei o primeiro. É um prazer tê-lo conosco e esperamos que as pessoas que forem ao estádio aproveitem, assim como ele, que merece.

Além da Venezuela, a Argentina também encara o Equador na Data Fifa, embora a presença de Lionel Messi na segunda partida não esteja confirmada. A Albiceleste convocou 29 jogadores e pode fazer alterações de um jogo para o outro.

Nos próximos meses, a Argentina deve ter mais quatro compromissos em Datas Fifas em outubro e novembro. No entanto, os amistosos devem ser realizados em outro país, e Messi não deve ter a oportunidade de atuar em Buenos Aires.

Números de Messi com a Argentina

Com a camisa da Argentina, Messi disputou 193 partidas, tendo marcado 112 gols, o que faz do craque o maior artilheiro da Albiceleste. Com a seleção, o camisa 10 conquistou quatro títulos, incluindo a Copa do Mundo de 2022.

