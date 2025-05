Hoje no HNK Cibalia, da Croácia, Leoni não nega ter sangue rubro-negro nas veias. Na base, o meia foi campeão carioca duas vezes pelo Flamengo, e outras duas de torneios internacionais, quando ajudou a superar Borussia Dortmund, Milan e Atletico de Madrid. Entre tantos torneios conquistados, de um deles guarda com muito carinho o elogio de um certo "comentarista".

- Estava disputando a Copa Zico e ele comentava os jogos. Quando acabou uma das partidas, fiquei sabendo que eu havia sido o atleta que ele mais elogiou. Aquilo para mim teve um valor que nem consigo explicar. Serve de motivação até hoje e acho que sempre servirá - disse.

Em sua primeira temporada no futebol europeu, Leoni soma cinco gols em 19 partidas. Sente-se feliz na cidade de Vinkovci, mas ainda lembra do período em que diariamente saía de Petrópolis e partia rumo ao Ninho do Urubu para treinar. Se hoje o trajeto entre a sua casa e o centro de treinamentos é consideravelmente mais curto, a fase rubro-negra não foi esquecida pelo jovem jogador.

- Foi bem intenso. Quando você é menino, quatro anos é bastante coisa. O Flamengo foi o primeiro grande clube que defendi e onde permaneci um longo tempo. Fiz amigos, aprendi muito e hoje ao lembrar, sinto saudades - finalizou.

🔢 Números de Leoni, ex-Flamengo, pelo Cibalia

⚽ 19 jogos

⌛ 1.301 minutos em campo

🥅 5 gols marcados

✅ 8 vitórias

🟰 3 empates

❌ 8 derrotas

