Barcelona sofre susto minutos antes de estreia em La Liga
Atuais campeões iniciam defesa de título frente ao Mallorca em San Moix
O Barcelona sofreu um susto de última hora para o confronto com o Mallorca, pela primeira rodada de La Liga. No aquecimento, o goleiro Joan García, prestes a fazer sua estreia oficial, deixou o campo com problemas no punho e foi direto para os vestiários.
➡️ Guia da LaLiga: favoritos, quem pode surpreender e decepcionar na análise do Lance!
Apesar do problema ocorrido no processo de preparação para o duelo no San Moix, o arqueiro retornou antes do fim do pré-jogo. Antes de a bola rolar, o diretor esportivo do clube, Deco, confirmou que o estado de Joan é normal e não precisará haver mudanças.
- Conversei com o doutor, e ele me deu a informação de que Joan García está bem para o confronto. Eles devem fazer uma bandagem no local para que ele possa entrar em ação, e é apenas isso - afirmou o executivo, que vestiu a camisa blaugrana também como jogador.
Joan chegou ao elenco para disputar posição com Marc-André ter Stegen e Wojciech Szczezny, e receberá sua primeira oportunidade em jogos oficiais. O goleiro foi comprado junto ao rival local Espanyol, após a diretoria escolher pagar a multa rescisória do atleta, avaliada em 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões na cotação atual).
Tendo conquistado o título de La Liga na última temporada, o Barcelona dá início à defesa do troféu neste sábado (16). A bola rola para o duelo com o Mallorca, fora de casa, às 14h30 (de Brasília).
