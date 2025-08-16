menu hamburguer
Futebol Internacional

Barcelona sofre susto minutos antes de estreia em La Liga

Atuais campeões iniciam defesa de título frente ao Mallorca em San Moix

Hansi Flick - Barcelona
imagem cameraHansi Flick conduz o Barcelona à defesa do título de La Liga (Foto: Manaure Quinero/AFP)
715bf623-e909-44de-a9b5-72b99ff8610d_WhatsApp-Image-2025-02-10-at-12.59.17-1-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Borges
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/08/2025
14:32
  • Mais Notícias

O Barcelona sofreu um susto de última hora para o confronto com o Mallorca, pela primeira rodada de La Liga. No aquecimento, o goleiro Joan García, prestes a fazer sua estreia oficial, deixou o campo com problemas no punho e foi direto para os vestiários.

Relacionadas

➡️ Guia da LaLiga: favoritos, quem pode surpreender e decepcionar na análise do Lance!

Apesar do problema ocorrido no processo de preparação para o duelo no San Moix, o arqueiro retornou antes do fim do pré-jogo. Antes de a bola rolar, o diretor esportivo do clube, Deco, confirmou que o estado de Joan é normal e não precisará haver mudanças.

- Conversei com o doutor, e ele me deu a informação de que Joan García está bem para o confronto. Eles devem fazer uma bandagem no local para que ele possa entrar em ação, e é apenas isso - afirmou o executivo, que vestiu a camisa blaugrana também como jogador.

Joan chegou ao elenco para disputar posição com Marc-André ter Stegen e Wojciech Szczezny, e receberá sua primeira oportunidade em jogos oficiais. O goleiro foi comprado junto ao rival local Espanyol, após a diretoria escolher pagar a multa rescisória do atleta, avaliada em 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões na cotação atual).

Tendo conquistado o título de La Liga na última temporada, o Barcelona dá início à defesa do troféu neste sábado (16). A bola rola para o duelo com o Mallorca, fora de casa, às 14h30 (de Brasília).

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Joan García assinou com o Barcelona até 2031 (Foto: Reprodução/X)
Joan García fará sua estreia em La Liga com a camisa do Barcelona (Foto: Reprodução/X)

