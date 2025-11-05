O técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, que recentemente se envolveu em polêmica com Vini Jr, foi novamente criticado em massa por internautas brasileiros. O motivo da vez foi a decisão do treinador de colocar Alexander Arnold em campo nos minutos finais do duelo contra o Liverpool, seu ex-clube. O lateral foi vaiado pela torcida inglesa.

Arnold, formado nas categorias de base do Liverpool, agora defende as cores do Real Madrid. Muitos torcedores esperavam que ele seguisse uma carreira inteira no clube inglês, similar ao que fez Steven Gerrard, ídolo da torcida.

As críticas pela entrada do jogador se devem principalmente ao fato de que Xabi Alonso tem utilizado Dani Carvajal e Valverde na posição, enquanto Arnold ainda se adapta e se recupera de problemas físicos.

Antes do duelo pela fase de liga da Champions League, Xabi Alonso, que também teve passagens por Liverpool e Real Madrid como jogador, compartilhou conselhos com Alexander-Arnold sobre o retorno a Anfield.

- Com certeza a história dele é diferente da minha, ele nasceu e cresceu em Liverpool, eu me lembro dele desde jovem na academia e depois chegando ao time principal e vencendo a Champions League. Então ele precisa aproveitar esse momento porque é bom estar de volta e para ele vai ser bom. Ele precisa ter seus próprios sentimentos e aproveitar do seu próprio jeito, então não vou dizer como ele deve se sentir - disse Xabi Alonso, em declarações ao The Independent.

Relembre a polêmica envolvendo Xabi Alonso e Vini Jr

A confusão aconteceu no último domingo (26), quando Vini deixou o gramado aos 27 minutos do segundo tempo, visivelmente irritado com a substituição. Ao sair, o brasileiro reclamou duramente e chegou a ir direto para o vestiário antes de retornar ao banco de reservas.

Após a partida, Xabi Alonso elogiou a atuação do atacante, mas indicou que o assunto seria tratado internamente. Posteriormente, o atacante do Real Madrid pediu desculpas publicamente pela sua reação calorosa.