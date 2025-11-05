Oswaldo de Oliveira só eximiu dois estrangeiros das críticas

Oswaldo de Oliveira virou o assunto desta terça-feira (5), por declarações polêmicas na presença do comandante da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti. Mas, as críticas do ex-treinador a presença de estrangeiros no futebol brasileira não é inédita. Durante o evento "Brasil Futebol Expo" de 2022, o ex-treinador já havia criticado que treinadores estrangeiros atuassem no Brasil, com duas exceções.

continua após a publicidade

- Se você me perguntar se eu acho que o Brasil precisa de um treinador estrangeiro, eu vou te responder que precisamos muito. Temos que ter estrangeiros na bocha, no arco e flecha, na esgrima, no water polo, na ginástica olímpica, no handebol, mas no futebol não precisa trazer. Só se vier o Guardiola ou o José Mourinho, porque aí é f*** - declarou.

Oswaldo de Oliveira já treinou Botafogo, Fluminense, Vasco e Flamengo. Carioca, Oswaldo revelou que seu pai e seu avô eram grandes torcedores do Vasco, mas a influência das crianças ao seu redor fez com que ele se tornasse Flamengo.

continua após a publicidade

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

As passagens de Oswaldo de Oliveira pelo Flamengo

Torcedor declarado do Rubro-Negro, Oswaldo de Oliveira soma duas passagens pelo clube do coração.O treinador esteve à frente do Flamengo pela primeira vez entre julho e outubro de 2003, alcançando um aproveitamento de 44,4%. Durante esse período, dirigiu a equipe em 18 partidas, somando três vitórias, sete empates e oito derrotas.

Sua segunda passagem pelo Rubro-Negro aconteceu depois da demissão de Cristóvão Borges,em 2015, 12 anos depois da sua primeira chegada. Oswaldo de Oliveira pegou o time na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro e nas oitavas de final da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

Ele chegou a levar o clube para o g-4 com seis vitórias seguidas, mas foi eliminado para o Vasco na Copa do Brasil. Depois, a passagem desandou ainda mais e ele foi desligado duas rodadas antes do fim do Brasileirão na 12° posição.