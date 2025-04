Hansi Flick e Barcelona possuem acordo para renovação, diz jornal

A parceria entre Hansi Flick e Barcelona está perto de ser estendida por, pelo menos, mais duas temporadas. Com vínculo válido até junho do ano que vem, o alemão tem acordo encaminhado para renovar até o meio de 2027. A informação é do jornal espanhol "Marca", que também adianta que o novo acordo só entrará em vigor ao fim da atual temporada.

A decisão em postergar a oficialização do acordo foi feita em comum acordo entre Hansi Flick e Barcelona. Isso porque o clube se encontra no momento mais crucial da temporada e, por isso, qualquer distração a mais pode ser fundamental na disputa pela tríplice coroa. Atual líder de La Liga, o Barça também é finalista da Copa do Rei e semifinalista da Champions.

Além da questão voltada para o foco na temporada, o Barcelona também se vê impedido de renovar com Flick no momento por conta do Fair Play Financeiro. O clube catalão já foi informado por La Liga, há algumas semanas, de que não se encontra apto a renovar ou contratar novos jogadores até quitar débitos. A pendência é referente a, ainda, não validação da venda de camarotes do novo Camp Nou.

A expectativa é de que os camarotes fiquem prontos até maio, se tornando assim, aptos a serem negociados com empresas. Neste sentido, o Barcelona teria mais fundos para quitar suas pendências e ser liberado por La Liga para novas inscrições de contratos.

Não é a primeira vez ao longo da temporada que o Barcelona passa por problemas envolvendo o Fair Play Financeiro e La Liga. Recentemente, a equipe correu o risco de perder Dani Olmo para a reta final em virtude de irregularidades. O meia, porém, conseguiu liberação. Ele, inclusive, marcou o gol da vitória da equipe frente ao Mallorca, na terça-feira (22).

Hansi Flick prioriza momento e despista sobre futuro no Barcelona: ‘Ano a ano’

Em coletiva que antecedeu o duelo frente ao Leganés, no último dia 12, Hansi Flick já havia dado indícios de que não pretende renovar a longo prazo com o Barcelona, mas sim priorizar acordos curtos, como foi o caso do novo vínculo.

— Valorizo muito o que tenho aqui: uma equipe fantástica, médicos, fisioterapeutas e um time muito profissional. Todo mundo tem uma mentalidade de melhorar. O ambiente é fantástico e para mim é como uma família. O entorno do clube é incrível e isso nos faz muito bem. Estou muito feliz em Barcelona, uma nova experiência para mim — comentou.