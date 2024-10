Hansi Flick se rende a Raphinha após hat-trick na Champions League: ‘Especial’

Hansi Flick conversa com Raphinha durante a vitória do Barcelona sobre o Bayern de Munique pela Champions League Foto: LLUIS GENE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 20:11 • Barcelona (ESP)

O técnico Hansi Flick rasgou elogios ao brasileiro Raphinha após a vitória do Barcelona por 4 a 1 sobre o Bayern de Munique, pela Champions League. O alemão afirmou que o meia-atacante é um exemplo de como quer que a equipe jogue sob o seu comando.

- Ele é um bom exemplo de como pode funcionar a equipe. Tem intensidade, pressiona e se prepara muito bem para marcar. Fez um jogo extraordinário e tem características especiais que nos ajudam muito - afirmou o técnico.

Na sequência, o técnico revelou qual o diferencial de Raphinha na equipe e comparou o brasileiro a Lewandowski, seu parceiro no ataque do Barcelona. O técnico não poupou elogios ao jogador da Seleção Brasileira.

- Todos os jogadores têm qualidade, mas Raphinha tem uma qualidade especial. Se diverte jogando futebol, assim como Lewandowski. Estamos falando de jogadores individualmente, mas a equipe merece os elogios. Todos fizeram um trabalho extraordinário.

Por fim, o técnico também analisou o resultado pela Champions League e projetou o jogo do final de semana diante do Real Madrid, por La Liga. Para Flick, vencer um adversário do tamanho do Bayern de Munique pode dar uma injeção de confiança para o elenco no clássico.

- É incrível (vencer antes do clássico). O Bayern é uma equipa maravilhosa, com jogadores fantásticos. É gostoso vê-los jogar. Claro que, se você ganha esse tipo de jogo, tem que comemorar e para o time é incrível. Isso nos dá confiança para acreditar em nós mesmos antes do jogo de sábado - concluiu.

Barcelona e Real Madrid se enfrentam no sábado (26), às 16h (hora de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, pela 11ª rodada de La Liga.

