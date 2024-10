Raphinha comemora hat-trick na Champions League e projeta clássico contra o Real Madrid

Raphinha comemora gol marcado diante do Bayern de Munique na goleada do Barcelona pela Champions League (Foto: LLUIS GENE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 19:40 • Barcelona (ESP)

O brasileiro Raphinha comemorou bastante a vitória do Barcelona por 4 a 1 sobre o Bayern de Munique, em jogo válido pela terceira rodada da Uefa Champions League. O jogador marcou três gols no jogo.

- Esse jogo poderia ser, tranquilamente, uma final de Champions. Ganhar desta maneira e diante do nosso torcedor é bastante especial. Acho que o que estamos fazendo em campo responde a qualquer dúvida.

Na sequência, Raphinha também dividiu os méritos da grande atuação com seus colegas de equipe e começou a projetar o clássico do final de semana diante do Real Madrid, por La Liga.

- Saio muito feliz com o que fizemos. Acho que fizemos um jogo muito bom como equipe, isso é o mais importante. Conquistamos nossa segunda vitória na Champions League. Temos que pensar no jogo de sábado e se preparar bem - disse o jogador.

Para Raphinha, o desempenho das duas equipes na rodada da Champions League é um indicativo de que o clássico será um bom jogo. Vale lembrar que o Real Madrid também venceu na competição europeia: 5 a 2, de virada, sobre o Borussia Dortmund.

- O clássico me parece que será um jogo muito bom, um dos melhores do mundo. Acho que o jogo de ontem do Real Madrid demonstra que será uma grande partida - analisou.

Barcelona e Real Madrid se enfrentam no sábado (26), às 16h (hora de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, pela 11ª rodada de La Liga.

