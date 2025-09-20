Hansi Flick manda indireta à Real Madrid sobre Bola de Ouro: ‘Mostrar respeito’

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, criticou indiretamente o Real Madrid ao falar sobre a Bola de Ouro. Em coletiva neste sábado (20), antes do jogo contra o Getafe, o alemão afirmou que é mesmo se algum de seus jogadores não saírem como campeões, a presença deles é essencial, numa referência ao boicote do rival na edição passada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Questionado sobre as chances de Lamine Yamal conquistar o troféu no futuro, Flick disse acreditar no potencial do jovem, mas reforçou que o mais importante é “respeitar o vencedor” e marcar presença no evento.

continua após a publicidade

— Não sei. Acho que o Lamine vai receber este troféu, embora não saiba se será agora, mas estar lá é respeito. Quem o recebe merece. Você tem que ir, aproveitar e mostrar respeito aos vencedores. Isso é de vital importância — declarou.

Hansi Flick em coletiva de imprensa após vitória do Barcelona sobre o Real Valladolid, por La Liga (Créditos: reprodução/La Liga)

Relembre o motivo da "indireita" de Hansi Flick

A declaração repercutiu como uma alfinetada ao Real Madrid, que em 2024 optou por não enviar delegação à premiação. À época, o clube considerou que Vini Jr e Dani Carvajal foram injustiçados no processo de votação e acusou a organização de falta de respeito.

continua após a publicidade

Na edição anterior, o Real Madrid justificou a ausência dizendo que o prêmio “não respeitava” o clube. Rodri, do Manchester City, acabou eleito o melhor jogador do mundo em 2024. A ausência foi interpretada como protesto à organização do evento, já que Vini Jr era apontado como favorito por parte da imprensa.

Flick, por outro lado, reforçou que é essencial prestigiar a cerimônia, independentemente do resultado. O treinador também aproveitou para atualizar a situação do elenco: Cubarsí será opção contra o Getafe, enquanto Gavi ainda aguarda definição médica. Lamine Yamal e Balde seguem em tratamento e devem voltar gradualmente.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.