Em La Liga, joia do Palmeiras é expulso por entrada dura; veja lance
Zagueiro é expulso e deixa Girona com dois a menos
Na derrota do Girona por 4 a 0 para o Levante, Vitor Reis, revelado pelo Palmeiras, foi expulso por uma entrada temerária no adversário. O jovem atinge a altura do quadril do jogador adversário e recebe o cartão vermelho direto.
Vitor Reis é ecpulso em Girona x Levante, pela La Liga
No início de 2025, Vitor Reis foi vendido ao Manchester City por 37 milhões de euros (cerca de R$ 224 milhões), tornando-se a maior negociação da história do Plameiras e do futebol brasileiro para um defensor. Agora, aos 19 anos, o City aposta em sua evolução com um empréstimo ao Girona.
Começo de La Liga do Girona:
🆚 5 jogos
➖ 1 empate
❌ 4 derrotas
⚽️ 2 gols marcados
🧤 15 gols sofridos
Joia do Palmeiras é "futuro do futebol", diz Rúben Dias
Em entrevista à "ESPN Brasil", o zagueiro português Rúben Dias não poupou palavras ao falar sobre o ex-companheiro de Manchester City, o brasileiro Vitor Reis, revelado pelo Palmeiras e atualmente emprestado ao Girona.
— O Vitor tem potencial para ser tudo aquilo que ele quiser. É um jogador muito especial para aquilo que vai ser o futebol no futuro. É um jogador que tem capacidade para aprender muito rápido — destacou o defensor, considerado um dos melhores da posição no futebol mundial.
