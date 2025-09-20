Na derrota do Girona por 4 a 0 para o Levante, Vitor Reis, revelado pelo Palmeiras, foi expulso por uma entrada temerária no adversário. O jovem atinge a altura do quadril do jogador adversário e recebe o cartão vermelho direto.

Vitor Reis é ecpulso em Girona x Levante, pela La Liga

No início de 2025, Vitor Reis foi vendido ao Manchester City por 37 milhões de euros (cerca de R$ 224 milhões), tornando-se a maior negociação da história do Plameiras e do futebol brasileiro para um defensor. Agora, aos 19 anos, o City aposta em sua evolução com um empréstimo ao Girona.

Começo de La Liga do Girona:

🆚 5 jogos

➖ 1 empate

❌ 4 derrotas

⚽️ 2 gols marcados

🧤 15 gols sofridos

Joia do Palmeiras é "futuro do futebol", diz Rúben Dias

Em entrevista à "ESPN Brasil", o zagueiro português Rúben Dias não poupou palavras ao falar sobre o ex-companheiro de Manchester City, o brasileiro Vitor Reis, revelado pelo Palmeiras e atualmente emprestado ao Girona.

— O Vitor tem potencial para ser tudo aquilo que ele quiser. É um jogador muito especial para aquilo que vai ser o futebol no futuro. É um jogador que tem capacidade para aprender muito rápido — destacou o defensor, considerado um dos melhores da posição no futebol mundial.

Vitor Reis em ação pelo Manchester City no Mundial de Clubes (Foto: David Ramos/AFP)

