menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Haaland toma decisão sobre mudança na seleção da Noruega; entenda

Atitude do jogador será válida a partir da Data Fifa de setembro

Haaland comemora gols pelo Manchester City contra o Al Ain pelo Mundial (Foto: Alex Grimm/AFP)
imagem cameraHaaland com a camisa do Manchester City no Mundial de Clubes de 2025 (Foto: Alex Grimm/AFP)
pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 27/08/2025
14:43
  • Matéria
  • Mais Notícias

Principal referência do futebol norueguês na atualidade, Erling Haaland anunciou uma mudança na identificação utilizada em sua camisa na seleção nacional. A partir das próximas partidas, o jogador de 25 anos passará a adotar o sobrenome completo: Braut Haaland. A decisão segue uma tradição cultural comum na Noruega, em que atletas utilizam os sobrenomes materno e paterno em suas vestimentas esportivas.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Embora já utilizasse o nome Erling Braut Haaland em suas redes sociais, o centroavante do Manchester City optou por oficializar a escolha também em campo. O sobrenome "Braut" faz referência à mãe, Gry Marita Braut, ex-heptatleta que competiu nas décadas de 1980 e 1990. Já o "Haaland" vem do pai, Alfie Haaland, ex-jogador de futebol que atuou por clubes como Leeds United e o próprio City.

continua após a publicidade

Uma nova Noruega 🔴🔵

A seleção da Noruega lidera o Grupo I das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026, com 100% de aproveitamento em quatro partidas (13 gols marcados e dois sofridos), à frente de Israel, Itália, Estônia e Moldávia, respectivamente. A expectativa é de que Haaland utilize a nova camisa no dia 9 de setembro, terça-feira, às 15h45 (de Brasília), na partida contra a lanterna da chave, válida pelas qualificatórias do torneio.

O atacante lidera uma nova fase da seleção norueguesa, composta por jogadores de destaque ofensivo nas principais ligas europeias, como Martin Ødegaard, do Arsenal, e Alexander Sørloth, do Atlético de Madrid, sob o comando do técnico Ståle Solbakken.

continua após a publicidade

➡️ França anuncia convocação para as Eliminatórias com estreia de joia

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Haaland e Odegaard se abraçam na comemoração do gol da Noruega sobre a Itália, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo
Haaland e Ødegaard em comemoração do gol da Noruega sobre a Itália, pelas EliminatóriasEuropeias para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Lise Åserud/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias