Haaland toma decisão sobre mudança na seleção da Noruega; entenda
Atitude do jogador será válida a partir da Data Fifa de setembro
Principal referência do futebol norueguês na atualidade, Erling Haaland anunciou uma mudança na identificação utilizada em sua camisa na seleção nacional. A partir das próximas partidas, o jogador de 25 anos passará a adotar o sobrenome completo: Braut Haaland. A decisão segue uma tradição cultural comum na Noruega, em que atletas utilizam os sobrenomes materno e paterno em suas vestimentas esportivas.
Embora já utilizasse o nome Erling Braut Haaland em suas redes sociais, o centroavante do Manchester City optou por oficializar a escolha também em campo. O sobrenome "Braut" faz referência à mãe, Gry Marita Braut, ex-heptatleta que competiu nas décadas de 1980 e 1990. Já o "Haaland" vem do pai, Alfie Haaland, ex-jogador de futebol que atuou por clubes como Leeds United e o próprio City.
Uma nova Noruega 🔴🔵
A seleção da Noruega lidera o Grupo I das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026, com 100% de aproveitamento em quatro partidas (13 gols marcados e dois sofridos), à frente de Israel, Itália, Estônia e Moldávia, respectivamente. A expectativa é de que Haaland utilize a nova camisa no dia 9 de setembro, terça-feira, às 15h45 (de Brasília), na partida contra a lanterna da chave, válida pelas qualificatórias do torneio.
O atacante lidera uma nova fase da seleção norueguesa, composta por jogadores de destaque ofensivo nas principais ligas europeias, como Martin Ødegaard, do Arsenal, e Alexander Sørloth, do Atlético de Madrid, sob o comando do técnico Ståle Solbakken.
➡️ França anuncia convocação para as Eliminatórias com estreia de joia
