O Everton recebe o West Ham neste sábado (15), às 12h (de Brasília), em confronto válido pela 29ª rodada da Premier League. Após não ser convocado por Dorival Jr para a Seleção Brasileira, Lucas Paquetá será titular da equipe visitante.

O técnico da Seleção explicou as escolhas feitas na convocação para os jogos do Brasil contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias. Nome frequente nas listas de Dorival, Paquetá ficou fora da última convocação por conta de uma lesão no tornozelo, segundo o treinador. Ele não atua desde 15 de fevereiro.

— É uma situação, primeiro, médica. Ele teve uma lesão anterior e ficou 15 dias afastado depois de uma sequência de 10, 11 jogos. Ele voltou e teve mais 11 dias afastado. Para dois jogos é uma situação delicada. Para o que pensamos em termos todos os jogadores em condição para os dois jogos, seria um risco grande para a primeira partida. Não descarto a possibilidade de repente, em uma necessidade, na segunda (partida) ele estar apto — disse Dorival, na entrevista coletiva de anúncio da escalação.

Uma semana após a lista de convocação, Paquetá está disponível para voltar a jogar com a camisa do West Ham pela Premier League.

Recuperação de lesão e julgamento de Paquetá

Paquetá se lesionou no dia 18 de fevereiro, quando sofreu entorse no tornozelo em treinamento do West Ham. Ele foi desfalque nas partidas contra Arsenal e Leicester, com retorno esperado para somente daqui a, pelo menos, um mês. O brasileiro, porém, se recuperou antes do esperado.

O treinador inglês Graham Potter assumiu o comando do West Ham no início de janeiro e escalou Paquetá em cinco de oito jogos. A equipe figura a 16ª colocação na Premier League, uma acima da zona de rebaixamento.

Em meio à final da temporada inglesa, Paquetá já sabe quando será sua audiência por suposto envolvimento em no caso de esquema de apostas. Informações do canal "Sky Sports" indicam que o julgamento do brasileiro será iniciado ainda neste mês de março.

