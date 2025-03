O Barcelona iniciou as conversas para a renovação de Lamine Yamal. No entanto, o cenário não será tão fácil quanto o clube esperava. De acordo com o jornal "As", o representante do jogador quer a valorização dentro da equipe, principalmente financeira, devido às atuações do espanhol e o destaque que vem recebendo na Europa.

Por outro lado, a diretoria catalã não quer criar uma dependência como a que teve do salário de Messi por muitos anos. Desta forma, as primeiras reuniões terminaram sem acordo, embora as negociações estejam ocorrendo em sigilo.

Jorge Mendes, agente de Yamal, entende a importância do garoto dentro do Barcelona, além de saber que ele não vale o seu atual salário por enriquecer a marca do clube. Em contato com Deco, diretor esportivo do Barça, o empresário tenta equilibrar os dois interesses para que haja um desfecho positivo.

O primeiro contrato profissional de Yamal com o Barcelona foi firmado em outubro de 2023. No entanto, por ter apenas 16 anos, o garoto só pode firmar vínculo de três anos de acordo com as regras da Fifa. Assim, o espanhol está ligado à equipe até 30 de junho de 2026.

Na época, o Barcelona já havia desenhado um novo contrato, que seria assinado já no verão de 2026 com duração até 2030. No entanto, a situação mudou desde então. Lamine explodiu na Eurocopa, além de figurar a oitava posição do mundo segundo os rankings Ballon d' Or, Golden Boy e Kopa Award. Ele também deu vários saltos em sua progressão a ponto de se tornar uma das maiores atrações do mundo do futebol às vésperas da Copa do Mundo de 2026 .

Atualmente, Yamal é um dos principais nomes da equipe. De 26 jogos em La Liga, o atacante participou de 23 com cinco gols marcados. Na Champions, entrou em campo nove vezes das 10 disputadas e marcou três gols.

Lamine Yamal quer sair do Barcelona?

Em meio ao interesse do multimilionário Paris Saint-Germain, Lamine Yamal já deixou claro que pretende passar muitos anos defendendo a camisa do Barcelona. A oferta do PSG foi recorde: 200 milhões de euros (cerca de R$ 1,5 bilhão).

Próximos jogos do Barcelona

Após classificação importante às quartas de final da Champions League, o Barcelona retorna a campo neste domingo, às 17h (de Brasília), contra o Atlético de Madrid. O Barça é o atual líder com 57 pontos empatado com o Real Madrid, que tem a mesma pontuação porém uma derrota.