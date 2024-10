Haaland não comparece à Bola de Ouro por motivo inusitado; entenda

Erling Haaland em ação pelo Manchester City (Foto: Paul Ellis/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 18:14 • Redação do Lance!

Quinto colocado na briga pela Bola de Ouro na temporada 2023-24, Erling Haaland, atacante do Manchester City e da seleção da Noruega, não compareceu à premiação em Paris. A razão é inusitada: o jogador foi a uma partida do Malmö, pelo campeonato sueco. Horas antes da cerimônia, o centroavante fez uma série de postagens no Eleda Stadion, casa da equipe que enfrentou o Goteborg na tarde desta segunda (28).

➡️ Quais brasileiros já ganharam a Bola de Ouro?

Haaland é visto em lugar inusitado durante premiação

Concorrente à Bola de Ouro, Haaland fez postagem em jogo do Malmo (Foto: Reprodução/Instagram)

Foto: Reprodução/Instagram

Fontes de veículos estrangeiros afirmaram que Haaland estaria na partida por conta do amigo pessoal e atacante da equipe, Erik Botheim. O norueguês concorria à Bola de Ouro ao lado de nomes como Vini Jr e Jude Bellingham, do Real Madrid, e Rodri, do Manchester City. Após perder a premiação para Messi no ano passado, o camisa nove parece não ter dado muita importância à cerimônia.

E a presença de Haaland parece ter dado sorte aos donos da casa. O Malmö, conhecido por ter revelado Ibrahimovic ao futebol mundial, venceu o Goteborg por 2 a 1 e se sagrou campeão da liga da Suécia.

⚽🥇 BOLA DE OURO 2024: SAIBA TODAS AS INFORMAÇÕES

📆 Data: segunda-feira, 28 de outubro de 2024

🕓 Horário: 16h (de Brasília)

📍 Local: Théâtre du Châtelet, em Paris (FRA)

📺 Onde assistir: TNT (TV fechada) e Max (streaming)



🏆 PREMIAÇÕES

🥇 Bola de Ouro Masculina (melhor jogador do mundo)

🥇 Bola de Ouro Feminina (melhor jogadora do mundo)

🥇 Clube Masculino do Ano (melhor time da temporada)

🥇 Clube Feminino do Ano (melhor time da temporada)

🥇 Troféu Kopa (melhor jogador jovem da temporada)

🥇 Troféu Yashin (melhor goleiro da temporada)

🥇 Troféu Gerd Müller (artilheiro da temporada)

🥇 Prêmio Sócrates (iniciativas em projetos sociais)

🥇 Técnico do Ano - Futebol Masculino (melhor treinador da temporada)

🥇 Técnico(a) do Ano - Futebol Feminino (melhor treinador(a) da temporada)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional