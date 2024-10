Protesto? Luva de Pedreiro ergue camisa de Vini Jr no prêmio Bola de Ouro

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 17:05 • Paris (FRA)

O influenciador Luva de Pedreiro chamou atenção no prêmio Bola de Ouro ao erguer uma camisa do brasileiro Vini Jr. A atitude do jovem aconteceu pouco antes do início do evento, em Paris, nesta segunda-feira (28). O atacante do Real Madrid é um dos finalistas da premiação. Veja o vídeo acima:

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Contudo, alguns internautas interpretaram a atitude de Luva de Pedreiro como um protesto por conta de uma possível vitória de Rodri, do Manchester City. A imprensa europeia repercutiu a possível derrota de Vini Jr, que sequer apareceu em Paris para o evento. A delegação do Real Madrid também não esteve presente.

➡️ Comentarista detona chance de Rodri vencer a Bola de Ouro: ‘Barbaridade’

Prêmio Bola de Ouro

Além de Vini Jr, outros 29 atletas também foram selecionados para a Bola de Ouro. Nomes importante do futebol mundial moderno como Haaland, Mbappé e Lamine Yamal também apresem na lista. Ao todo, 100 jornalistas de países diferentes do mundo participam da votação para ranquear os atletas.