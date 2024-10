Marta em ação com a Seleção Brasileira (Foto: William West/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 17:15 • Rio de Janeiro (RJ)

Marta utilizou as redes sociais para protestar sobre o possível resultado da Bola de Ouro. De acordo com a apuração do jornalista Fabrizio Romano, o prêmio de melhor jogador da última temporada não será entregue para Vinícius Jr. O meia espanhol Rodri, do Manchester City, seria o verdadeiro vencedor.

➡️Comentarista detona chance de Rodri vencer a Bola de Ouro: ‘Barbaridade’

➡️Jornalista discorda de acusações de racismo na Bola de Ouro: ‘Perigoso’

Seis vezes eleita melhor jogadora do mundo, Marta não gostou da possibilidade. Em um vídeo postado no Instagram, ela apareceu indignada com o possível resultado da premiação. Nas imagens, ela aparece em um estacionamento junto com um cachorro.

- Esperei o ano inteiro para assistir o Vini Jr ser reconhecido, merecidamente, como o melhor jogador da atualidade. Agora vêm me dizer que não vão dar a Bola de Ouro para ele? Que Bola de Ouro é essa? - protestou a jogadora.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Trinta jogadores concorrem à Bola de Ouro

Além de Vini Jr e Rodri, outros 28 atletas também foram selecionados para a premiação. Astros do futebol mundial como Haaland, Mbappé e Lamine Yamal estão na lista. Ao todo, 100 jornalistas de diferentes países do mundo participaram da votação para ranquear os atletas. O resultado do ganhador será divulgado nesta segunda-feira (28).

Veja lista dos 30 finalistas

Jude Bellingham (Real Madrid)

Hakan Çalhanoglu (Inter de Milão)

Dani Carvajal (Real Madrid)

Rúben Dias (Manchester City)

Artem Dovbyk (Dnipro/Girona/Roma)

Phil Foden (Manchester City)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Erling Haaland (Manchester City)

Mats Hummels (Borussia Dortmund)

Harry Kane (Bayern de Munique)

Toni Kroos (Real Madrid)

Ademola Lookman (Atalanta)

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Lautaro Martínez (Inter de Milão)

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain/Real Madrid)

Martin Odegaard (Arsenal)

Dani Olmo (Leipzig/Barcelona)

Cole Palmer (Manchester City/Chelsea)

Declan Rice (Arsenal)

Rodri (Manchester City)

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Bukayo Saka (Arsenal)

William Saliba (Arsenal)

Federico Valverde (Real Madrid)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

Vitinha (Paris Saint-Germain)

Nico Williams (Athletic Club)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

Lamine Yamal (Barcelona)