Rodri é vaiado na chegada à premiação da Bola de Ouro; veja vídeo

Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 16:56 • Paris (FRA)

Volante do Manchester City e da seleção da Espanha, Rodri foi vaiado em sua chegada à premiação da Bola de Ouro 2023-24. O jogador disputa o troféu individual com outros 29 nomes, mas encara a concorrência pesada de Vini Jr. e Jude Bellingham, do Real Madrid. Ele é apontado como favorito.

O Real Madrid anunciou que não enviaria sua comissão para a premiação em Paris após receber a informação de que o atacante Vini Jr não seria premiado com a Bola de Ouro. Com isso, Rodri despontou como principal favorito a levar o prêmio, o que foi recebido com muita desconfiança e discordância por torcedores ao redor do mundo.

De muletas por estar tratando uma lesão no joelho, o espanhol chegou à premiação acopanhado de sua esposa, Laura Iglesias, e escutou algumas vaias do público presente em Paris. Confira!

⚽🥇 BOLA DE OURO 2024: SAIBA TODAS AS INFORMAÇÕES

📆 Data: segunda-feira, 28 de outubro de 2024

🕓 Horário: 16h (de Brasília)

📍 Local: Théâtre du Châtelet, em Paris (FRA)

📺 Onde assistir: TNT (TV fechada) e Max (streaming)



🏆 PREMIAÇÕES

🥇 Bola de Ouro Masculina (melhor jogador do mundo)

🥇 Bola de Ouro Feminina (melhor jogadora do mundo)

🥇 Clube Masculino do Ano (melhor time da temporada)

🥇 Clube Feminino do Ano (melhor time da temporada)

🥇 Troféu Kopa (melhor jogador jovem da temporada)

🥇 Troféu Yashin (melhor goleiro da temporada)

🥇 Troféu Gerd Müller (artilheiro da temporada)

🥇 Prêmio Sócrates (iniciativas em projetos sociais)

🥇 Técnico do Ano - Futebol Masculino (melhor treinador da temporada)

🥇 Técnico(a) do Ano - Futebol Feminino (melhor treinador(a) da temporada)

