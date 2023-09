Nesta terça-feira (12), a bola rolou para os últimos compromissos das seleções nesta Data-Fifa. Ao todo, nove partidas agitaram a 6ª rodada das Eliminatórias da Euro 2024. Os destaques do dia ficaram para o gol de Haaland na vitória da Noruega sobre a Geórgia, mais uma goleada da Espanha e o triunfo da Itália com dois gols de Frattesi. Confira o resumo do dia no Lance!.