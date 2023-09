!UFA! A Alemanha venceu a França por 2 a 1 nesta terça-feira (12), em partida amistosa disputada no Signal Iduna Park, em Dortmund. Thomas Müller, aos quatro minutos do primeiro tempo, marcou o primeiro gol do jogo. No fim da partida, Leroy Sané ampliou, e Griezmann, de pênalti, diminuiu.