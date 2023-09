A gestão de Ronaldo Fenômeno no Real Valladolid, da Espanha, tem sido alvo de protestos por grande parte da torcida do clube. A equipe atualmente disputa a LaLiga 2, a segunda divisão do futebol espanhol, e os resultados não agradam. É o segundo rebaixamento do Valladolid em cinco anos de gestão. Mas quais são os principais pontos que geram insatisfação nos torcedores?