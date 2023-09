O astro Lionel Messi fez uma revelação inusitada em entrevista ao canal "TyC Sports", da Argentina. O craque de 36 anos, hoje no Inter Miami da MLS, revelou que Mateo, seu filho do meio de oito anos, comemora gols do Real Madrid. O ídolo máximo do Barcelona contou que o motivo é simples: irritar o irmão Thiago.