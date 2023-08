Com apenas quatro minutos de jogo, o camisa 9 abriu o placar. Aos 36 minutos do primeiro tempo, ampliou com um golaço no ângulo direito do goleiro Trafford. Após a partida, o atacante falou à comunicação do clube e destacou o início da temporada com vitória.



+ Em jogo marcado por expulsão e VAR, Valencia vence Sevilla, fora de casa, na estreia do Campeonato Espanhol