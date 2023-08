JOGO MAIS TRANQUILO

Os 45 minutos finais foi marcado por um tempo mais abaixo, com o Manchester City controlando a partida, já praticamente vencida, mas também encontrando mais dificuldades diante do Burnley. Apesar das 12 finalizações, sendo cinco na direção do gol, o time de Guardiola só conseguiu fazer mais um gol, com Rodri. Após cruzamento na área em lance de falta e tentativa da defesa de tirar a bola, Rodri pegou a sobra e finalizou forte para o fundo do gol.