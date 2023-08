O Estádio King Abdullah Sports City, em Jeddah, a nova casa de Firmino, estava lotado, e os torcedores fizeram uma bonita festa para a nova equipe, que, além do atacante brasileiro, ganhou outros grandes reforços, como o goleiro Mendy, ex-Chelsea, e o atacante Mahrez, ex-Manchester City. Em dez minutos de jogo, o time já retribuía com dois gols, ambos em cruzamento da direita. Primeiro, com Ali Majrashi e, em seguida, com Mahrez. Bem colocado, Firmino só assinou a obra.



