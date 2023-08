GOL DA VITÓRIA

Aos 43 minutos, no apagar das luzes, Javi Guerra recolocou o Valencia à frente no placar. O jogador, que havia saído do banco de reservas, recebeu passe de Hugo Duro após o lateral-direito do Sevilla, Gattoni, não conseguir vencer a disputa com Gozálbez na ponta-direita.