O Real Madrid venceu por 2 a 1 o Real Sociedad neste sábado, e Kylian Mbappé foi o protagonista do jogo com um gol e uma assistência. Vini Jr passou em branco na partida pós-Data Fifa e não se destacou no ataque. A atuação de gala do francês ganhou repercussão internacional, além de sua postura desde que assumiu a camisa 10 do clube.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

"Mbappé vale por três", escreveu o "Marca" ao exaltar a vitória e também a atuação do atacante do Real Madrid. "Mbappé fez o Real Madrid jogar com 12", escreveu o "AS", referindo-se à expulsão de Arda Güler e o comando do francês em campo.

continua após a publicidade

O "Sport", também da Espanha", disse que a vitória foi graças ao francês. "O Madrid sofre com 10 homens e mantém a liderança graças ao melhor Mbappé". Já o "L'Équipe" abordou o jogador como artilheiro: "O Real Madrid se impôs sobre o Real Sociedad com um Mbappé artilheiro e passador".

Veja as repercussões internacionais da atuação de Mbappé

Atuação de Mbappé ganha destaque em jornais europeus (Foto: Reprodução/AS)

Atuação de Mbappé ganha destaque em jornais europeus (Foto: Reprodução/Sport)

Atuação de Mbappé ganha destaque em jornais europeus (Foto: Reprodução/L'Équipe)

Mbappé ofusca Vini Jr e rouba brilho para si no Real Madrid

Com um elenco lotado de astros, Mbappé caminha a passos largos para se tornar o grande protagonista do Real Madrid. Tal feito põe em xeque o papel dos brasileiros, sobretudo de Vini Jr, o grande nome do clube em temporadas passadas. No jogo contra a Real Sociedad, o brasileiro não fez uma partida ruim, mas também não se destacou, e a escolha pelo principal nome do time ficou clara no segundo tempo.

continua após a publicidade

Com um a menos desde o primeiro tempo, a segunda etapa do Real Madrid resumiu-se a se defender das subidas da Real Sociedad. Em determinado momento do jogo, o clube abriu mão de tentar bater de frente com o adversário e começou a trocar jogadores ofensivos por defensivos. Dessa forma, com Mbappé e Vini Jr como referências no ataque, foi o brasileiro quem saiu para a entrada do lateral Fran García.

Essa substituição retrata o novo cenário do Real Madrid: Vini Jr aparentemente desceu na hierarquia do clube, e Mbappé é o grande nome do time atualmente. Isso não é por acaso, já que na temporada passada o francês foi um dos poucos pontos positivos da campanha abaixo do esperado.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.