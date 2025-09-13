menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Manchester City x Manchester United: onde assistir ao jogo da Premier League

Clássico acontece pela 4ª rodada da Premier League

imagem cameraManchester City x Manchester pela Premier League (Arte: Lance!)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/09/2025
17:30
  • Matéria
  • Mais Notícias

Manchester City e Manchester United se enfrentam neste domingo (14), às 12h30 (de Brasília). O dérbi de Manchester será disputado no Etihad Stadium, casa dos Citizens, e é válido pela 4ª rodada da Premier League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada) e do Disney+ (streaming).

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O City chega pressionado após um início irregular. A equipe de Pep Guardiola venceu o Wolverhampton na estreia, mas perdeu para Tottenham e Brighton nas rodadas seguintes. Assim, ocupa apenas a 13ª posição, com três pontos. Além disso, o treinador não poderá contar com Omar Marmoush, Rayan Cherki e Mateo Kovacic, lesionados, e ainda tem dúvidas sobre John Stones e Savinho. Haaland segue como referência no ataque.

continua após a publicidade

Ficha Técnica

Manchester City-escudo-onde-assistir
MCI
Manchester United-escudo-onde-assistir
MUN
4ª rodada
Premier League
Data e Hora
domingo, 14 de setembro, às 12h30 (de Brasília)
Local
Etihad Stadium, em Manchester (ING)
Árbitro
Willy Delajod (FRA)
Assistentes
Erwan Finjean (FRA) e Laurent Coniglio (FRA)
Var
Jérémie Pignard (FRA)
Onde assistir

Do outro lado, o United aparece na 9ª colocação, com quatro pontos. O time de Rúben Amorim teve um início instável, mas chega embalado após vencer o Burnley. No entanto, também lida com desfalques importantes: Mason Mount, Matheus Cunha, Diogo Dalot e Lisandro Martínez estão fora. O treinador aposta em Bruno Fernandes, Zirkzee e Mbeumo para tentar surpreender fora de casa.

Tudo sobre o clássico entre Manchester City e Manchester United pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):

MANCHESTER CITY X MANCHESTER UNITED
Premier League – 4ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 14 de setembro, às 12h30 (de Brasília)
📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada), Disney+ (streaming)
🟨 Árbitro: Anthony Taylor (ING)
📺 VAR: John Brooks (ING)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Donnarumma; Matheus Nunes, John Stones (Aké), Rúben Dias, Ait Nouri; Rodri, Bernardo Silva, Reijnders; Bobb, Doku e Haaland.

Manchester United (Técnico: Rúben Amorim)
Lammens; Yoro, De Ligt, Shaw, Noussair Mazraoui; Casemiro, Bruno Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Diallo e Zirkzee.

Manchester City x Manchester pela Premier League (Arte: Lance!)
Manchester City x Manchester pela Premier League (Arte: Lance!)

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias