Manchester City x Manchester United: onde assistir ao jogo da Premier League
Clássico acontece pela 4ª rodada da Premier League
Manchester City e Manchester United se enfrentam neste domingo (14), às 12h30 (de Brasília). O dérbi de Manchester será disputado no Etihad Stadium, casa dos Citizens, e é válido pela 4ª rodada da Premier League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada) e do Disney+ (streaming).
O City chega pressionado após um início irregular. A equipe de Pep Guardiola venceu o Wolverhampton na estreia, mas perdeu para Tottenham e Brighton nas rodadas seguintes. Assim, ocupa apenas a 13ª posição, com três pontos. Além disso, o treinador não poderá contar com Omar Marmoush, Rayan Cherki e Mateo Kovacic, lesionados, e ainda tem dúvidas sobre John Stones e Savinho. Haaland segue como referência no ataque.
Ficha Técnica
Do outro lado, o United aparece na 9ª colocação, com quatro pontos. O time de Rúben Amorim teve um início instável, mas chega embalado após vencer o Burnley. No entanto, também lida com desfalques importantes: Mason Mount, Matheus Cunha, Diogo Dalot e Lisandro Martínez estão fora. O treinador aposta em Bruno Fernandes, Zirkzee e Mbeumo para tentar surpreender fora de casa.
Tudo sobre o clássico entre Manchester City e Manchester United pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):
MANCHESTER CITY X MANCHESTER UNITED
Premier League – 4ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 14 de setembro, às 12h30 (de Brasília)
📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada), Disney+ (streaming)
🟨 Árbitro: Anthony Taylor (ING)
📺 VAR: John Brooks (ING)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Donnarumma; Matheus Nunes, John Stones (Aké), Rúben Dias, Ait Nouri; Rodri, Bernardo Silva, Reijnders; Bobb, Doku e Haaland.
Manchester United (Técnico: Rúben Amorim)
Lammens; Yoro, De Ligt, Shaw, Noussair Mazraoui; Casemiro, Bruno Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Diallo e Zirkzee.
