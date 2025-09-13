Característica de reforço do Manchester City ‘assusta’ Guardiola; veja vídeo

Gianluigi Donnarumma, de 26 anos, chegou ao Manchester City como uma das principais contratações da última janela de transferências. Mesmo sem ter estreado, o goleiro já causou boa impressão ao técnico Pep Guardiola durante os primeiros treinamentos no clube, especialmente pelo aspecto físico.

Questionado sobre o que mais o surpreendeu nos primeiros contatos com o novo arqueiro, Pep Guardiola foi direto: a altura. Com 1,96 metros e 90 quilos, Donnarumma impressionou o treinador catalão pelo porte físico imponente, uma de suas características mais marcantes. Veja o vídeo abaixo:

— Donnarumma é tão alto e tão imponente — revelou o treinador.

A contratação do goleiro italiano gerou debates, especialmente por representar uma mudança no perfil de goleiro adotado pelo City nos últimos anos. Ederson, peça fundamental na era mais vitoriosa do clube, destacou-se por sua habilidade com os pés e participação ativa na construção ofensiva. No entanto, após oscilações e sua saída nesta temporada, o clube optou por Donnarumma, que não é reconhecido pelo mesmo estilo, o que levantou dúvidas entre torcedores e imprensa.

Guardiola, no entanto, saiu em defesa do novo reforço. Afirmou que a equipe irá se adaptar às principais qualidades do italiano, buscando potencializar o que ele tem de melhor em campo. Além de Donnarumma, o City também contratou James Trafford, de 22 anos, que veio do Burnley.

— Sempre tento me adaptar à qualidade dos jogadores. Não vou exigir que Gigio (Donnarumma) faça algo com que ele se sinta desconfortável. Estamos falando do melhor jogador que já vi em distribuição, tanto de curta quanto de longa distância, o Ederson. Não levamos o Gigio para fazer o que o Ederson fez. O Gigio tem outras qualidades.

Gianluigi Donnarumma, novo goleiro do Manchester City, em ação pela seleção da Itália (Foto: Andreas Solaro/AFP)

Donnarumma fará sua possível estreia pelo City em um dos duelos mais emblemáticos do futebol inglês: o dérbi contra o United. Resta saber quem sairá vitorioso: os azuis do sul ou os vermelhos do norte. Os rivais terão os caminhos cruzados neste domingo (14), às 12h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, pela quarta rodada da Premier League.

