Escrito por Lance! • Publicada em 25/03/2024 - 12:21 • Madri (ESP)

O sonho de atuar pelo Real Madrid ainda parece estar vivo no coração de Erling Haaland, do Manchester City. O centroavante norueguês, frustrado após a perda de premiações individuais para Lionel Messi, já tem planejado uma 'última cartada' para buscar a transferência.

Segundo o jornal "As", o Cometa tem como prioridade a preparação para o confronto dos Citizens pelas quartas de final da Champions, justamente contra os merengues. O artilheiro da atual edição da Premier League entende que boas atuações nos 180 minutos podem servir como credenciais para ser visto pela diretoria espanhola.

A mira do norueguês apontou para uma saída da Inglaterra devido a não ter vencido a Bola de Ouro nem o Fifa The Best. Segundo a imprensa europeia, o jogador concluiu que precisaria jogar em um time mais midiático e menos coletivo em relação à equipe comandada por Pep Guardiola. O Real, portanto, surgiu como a grande solução para o problema individual.

Além da cartada, o embate continental também pode ser uma maneira de reescrever a história. Em 2023, City e Real Madrid também se enfrentaram na Champions, mas Haaland passou em branco, não tendo marcado nenhum dos cinco gols feitos pelos ingleses, que viriam a erguer a taça pela primeira vez em sua história ao final da temporada.

A aproximação dos merengues por Mbappé, de saída do Paris Saint-Germain, é o principal fator que dificulta a ida de Haaland para o futebol espanhol. O francês chegará de graça a Madri, e acirrará uma briga por espaços no ataque, que já conta com nomes de peso, como Vinícius Jr, Bellingham e Rodrygo, e terá a soma de Endrick no verão europeu.

No contrato de Erling com o City, há uma cláusula de rescisão que permitiria sua saída para clubes de fora da Premier League por um preço acessível a partir de julho. Os valores salariais e de bonificações gastos com Mbappé, porém, são obstáculo para as contas do Real Madrid.

