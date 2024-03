Toni Kroos coloca prazo para renovar com o Real Madrid

Toni Kroos foi questionado mais uma vez sobre a renovação de seu contrato (Foto: OSCAR DEL POZO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/03/2024 - 09:00 • Madrid (ESP)

Em entrevista à TVE, da Espanha, o meio-campista Toni Kroos colocou um prazo para definir sua renovação de contrato com o Real Madrid. Segundo o jogador, uma decisão deve ser tomada em dois meses no máximo.

- Preciso tomar essa decisão nos próximos um ou dois meses no Real Madrid, depois vamos ver. No ano passado, decidimos e comunicamos (a renovação) bastante tarde. Será semelhante este ano, vejamos se com o mesmo desfecho.

O contrato de Toni Kroos com o clube merengue se encerra no final da atual temporada, em junho, e tem se tornado tema recorrente das coletivas do atleta. Os questionamentos sobre a sua permanência ou não na equipe, no entanto, não aceleram uma tomada de decisão. Isso porque o jogador confia em um desfecho positivo, graças à boa relação que tem com o clube.

- Estou pensando nisso (renovação). Mas não tem problema, minha relação com o clube é muito boa. Tenho certeza que encontraremos uma solução satisfatória para ambas as partes, especialmente por levarmos em conta a evolução positiva nesta temporada.

MBAPPÉ NO REAL MADRID

Assim como a renovação de Kroos, outro assunto que não desgruda do Real Madrid é a possível chegada de Mbappé ao clube na próxima temporada. O alemão, que enfrentou o atacante em amistoso no último sábado (23), foi questionado sobre essa situação, e respondeu com bom humor.

- Se nem ele sabe, como posso saber? Queremos os melhores jogadores no Real Madrid e, sem dúvida, ele é um desses jogadores. Seria bom para o Real Madrid, mas penso que já temos uma boa equipe - concluiu.