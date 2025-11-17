Ídolo do Fluminense, Washington projeta duelo na Copa do Brasil contra o Vasco

A um mês do primeiro jogo da grande final da Copa do Brasil, o Lance! conversou com o ex-atacante Washington, ídolo do Fluminense. O ex-jogador projetou a semifinal do Tricolor contra o Vasco e afirmou que o time de Zubeldía será "feliz" ao fim do ano. "Coração Valente" também comentou a reta final do Brasileirão e a busca por uma vaga na Libertadores de 2026.

- Tem uns altos e baixos, o Fluminense consegue uma sequência boa, depois perde alguns jogos, lutando por essa classificação aí na Libertadores. Acredito muito que o Fluminense vai conseguir essa vaga. E a semifinal da Copa do Brasil vai jogar contra o Vasco, um clássico dificílimo. Mas acredito muito que o Fluminense vai fechar o ano muito feliz - começou Washington.

- O Vasco vem em um crescimento, mas o Fluminense é um time maduro, experiente e está bem montado. Quando terminar o Brasileirão, é concentrar nessa Copa do Brasil, porque passando pelo clássico, chega com muita moral e confiança para conquistar a Copa do Brasil. Mas o clássico equilibra muito, os dois times vão estar muito preparados para essas semifinais - completou.

Semifinal da Copa do Brasil

O primeiro jogo entre Vasco e Fluminense pela semifinal da Copa do Brasil acontece no dia 11 de dezembro, enquanto o segundo acontece três dias depois. Na outra semifinal, se enfrentam Cruzeiro e Corinthians. O Tricolor conquistou a Copa do Brasil em 2007.

Fluminense x Flamengo, pelo Brasileirão

O Fluminense volta a campo na quarta-feira (19). O Tricolor enfrenta o Flamengo no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Uma vitória aproxima o time de uma vaga direta na Libertadores, além de complicar o rival na briga pelo título.

