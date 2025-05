Salah é eleito o melhor jogador da Premier League pela FWA

Mohamed Salah foi eleito pela Associação de Escritores do Futebol (FWA) o melhor jogador da Premier League. O astro do Liverpool, em grande temporada, conduziu a equipe ao título nacional pela segunda vez na carreira, e foi escolhido pelo órgão com mais de 90% dos votos de cerca de 900 membros.

O egípcio superou seu companheiro Virgil van Dijk, além de Alexander Isak (Newcastle) e Declan Rice (Arsenal) para a honraria individual. Agora, se junta a Thierry Henry como o único a triunfar três vezes, já que também havia sido escolhido em 2018 e 2022.

- Poucas vezes houve um voto tão popular quando Mohamed. Sua vitória avassaladora é apenas o reflexo de uma temporada incrível. Ele segue reescrevendo os livros de recordes, e suas atuações nessa temporada foram, obviamente, fundamentais para o 20º título do Liverpool. Foi um privilégio vê-lo jogar nesta temporada - declarou John Cross, presidente da FWA.

Na esfera feminina, Alessia Russo, do Arsenal, foi a escolhida pelos membros da associação como a melhor atleta da Women's Super League, mesmo tendo o rival Chelsea como campeão. A craque ficou à frente de Khadija Shaw (Manchester City), sua companheira Mariona Caldentey e a zagueira campeã Millie Bright.

Os dois vencedores receberão os respectivos prêmios no dia 22, em jantar organizado pela FWA. A segunda condecoração vem através da Associação de Futebolistas Profissionais da Inglaterra (PFA), que da mesma maneira, já foi vencida pelo camisa 11 duas vezes.

Salah lidera as estatísticas de gols, com 28, e assistências, com 18, na Premier League. O ponta-direita protagonizou a campanha de título sob o comando de Arne Slot, e marcou um dos tentos da goleada por 5 a 1 sobre o Tottenham, quando os Reds confirmaram a 20ª conquista nacional de sua história, a segunda na era moderna.

🔢 Números de Mohamed Salah pelo Liverpool na Premier League 2024-25

⚽ 35 jogos

⌛ 3.110 minutos em campo

🥅 28 gols

📤 18 assistências

✅ 25 vitórias

🟰 7 empates

❌ 3 derrotas

