Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, sugeriu que a Rússia tenha a possibilidade de disputar uma vaga na próxima Copa do Mundo, em 2026, como forma de incentivo para terminar a guerra que acontece na Ucrânia. O país presidido por Vladmir Putin está suspenso de todas as competições organizadas pela Uefa e pela Fifa desde que invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022. A próxima Copa será realizada em três países: Estados Unidos, México e Canadá.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Trump sugeriu esta ideia na primeira reunião de uma força-tarefa que foi montada para discutir a Copa do Mundo, que aconteceu nesta terça-feira (6). A força-tarefa é presidida por Trump, que também supervisionará o Mundial de Clubes que acontece a partir de junho deste ano, e tem a participação de Gianni Infantino, presidente da Fifa.

continua após a publicidade

Na conversa, o presidente dos Estados Unidos mostrou que não sabia da suspensão da Rússia para jogar a Copa do Mundo, e Infantino o explicou: "Eles estão, por enquanto, proibidos de jogar, mas esperamos que algo aconteça e que a paz aconteça, para que a Rússia possa ser readmitida."

— Isso é possível. Ei, isso poderia ser um bom incentivo, certo? Queremos que eles parem — respondeu Donald Trump.

Rússia pode ter suspensão do futebol revogada em breve

Donald Trump e Gianni Infantino (Foto: Jim Watson/AFP)

A possibilidade de a suspensão de três anos do futebol da Rússia ser revogada aumentou recentemente, com Infantino afirmando, no último mês, que esperava que o retorno acontecesse “em breve”. O presidente da Fifa também falou que tem relação próxima com Trump na preparação para a Copa do Mundo de 2026. Trump manteve conversas com o presidente russo Vladimir Putin e com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky nos últimos meses em uma tentativa de intermediar um acordo de paz.