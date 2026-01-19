Haaland ainda não marcou com bola rolando pelo Manchester City em 2026

Com apenas um gol em 2026, o atacante Erling Haaland se aproxima de 600 minutos sem marcar gol com a bola rolando pelo Manchester City e vive um período de baixa produtividade ofensiva na Premier League. No clássico contra o Manchester United, no sábado (17), em Old Trafford, o atacante foi substituído por Pep Guardiola nos minutos finais, mesmo com a equipe em desvantagem no placar, na derrota por 2 a 0.

A decisão do treinador chamou atenção, mas reflete o momento recente do City no campeonato. A equipe não venceu nenhuma partida pela Premier League no ano, e o principal goleador do elenco marcou apenas uma vez, em cobrança de pênalti contra o Brighton.

O último gol de Haaland com a bola rolando ocorreu em 20 de dezembro, quando balançou as redes duas vezes na vitória por 3 a 0 sobre o West Ham. Desde então, já são 596 minutos sem marcar dessa forma.

Nesse intervalo, o norueguês atuou praticamente todos os minutos nas partidas contra Sunderland, Chelsea, Brighton, Newcastle e Manchester United, além de ter jogado o primeiro tempo da goleada por 10 a 1 sobre o Exeter City, pela Copa da Inglaterra. O único gol no período foi o pênalti diante do Brighton.

Antes do dérbi de Manchester, Guardiola comentou o momento de Haaland e citou a sequência intensa de jogos como um fator relevante.

— Ele tem melhorado em muitos aspectos, mas são muitos jogos. É um período de partidas a cada três dias, então a recuperação é menor, com viagens, condições difíceis e disputa com zagueiros. É duro, mas ele vai voltar — afirmou o treinador.

Haaland rende mais na primeira metade das temporadas pelo Manchester City

Apesar do jejum recente, os números gerais de Haaland na temporada seguem elevados. São 26 gols e quatro assistências em 30 partidas. Ainda assim, o centroavante repete uma tendência observada desde sua chegada à Inglaterra: rendimento menor na segunda metade das temporadas.

Em 2022/23, marcou 27 gols entre agosto e dezembro e 25 entre janeiro e maio. Na temporada seguinte, anotou 19 gols em cada metade do calendário. Já na última campanha, fez 19 gols no início e 12 no fim.

Na atual temporada, Haaland marcou 25 gols até dezembro e apenas um desde a virada do ano. A expectativa interna é de que o atacante volte a ter maior fôlego nas próximas semanas, com a ampliação das opções ofensivas do elenco após a volta de Omar Marmoush da Copa Africana de Nações.

