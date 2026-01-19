menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Haaland ainda não marcou com bola rolando pelo Manchester City em 2026

Norueguês vive um período de baixa produtividade ofensiva na Premier League

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/01/2026
08:01
Haaland reagiu ao gol de Estevão pelo Chelsea (Foto: Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Haaland reagiu ao gol de Estevão pelo Chelsea (Foto: Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Com apenas um gol em 2026, o atacante Erling Haaland se aproxima de 600 minutos sem marcar gol com a bola rolando pelo Manchester City e vive um período de baixa produtividade ofensiva na Premier League. No clássico contra o Manchester United, no sábado (17), em Old Trafford, o atacante foi substituído por Pep Guardiola nos minutos finais, mesmo com a equipe em desvantagem no placar, na derrota por 2 a 0.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A decisão do treinador chamou atenção, mas reflete o momento recente do City no campeonato. A equipe não venceu nenhuma partida pela Premier League no ano, e o principal goleador do elenco marcou apenas uma vez, em cobrança de pênalti contra o Brighton.

O último gol de Haaland com a bola rolando ocorreu em 20 de dezembro, quando balançou as redes duas vezes na vitória por 3 a 0 sobre o West Ham. Desde então, já são 596 minutos sem marcar dessa forma.

Nesse intervalo, o norueguês atuou praticamente todos os minutos nas partidas contra Sunderland, Chelsea, Brighton, Newcastle e Manchester United, além de ter jogado o primeiro tempo da goleada por 10 a 1 sobre o Exeter City, pela Copa da Inglaterra. O único gol no período foi o pênalti diante do Brighton.

Antes do dérbi de Manchester, Guardiola comentou o momento de Haaland e citou a sequência intensa de jogos como um fator relevante.

Haaland antes de Sunderland x Manchester City (Foto: Andy Buchanan / AFP)
Haaland antes de Sunderland x Manchester City (Foto: Andy Buchanan / AFP)

— Ele tem melhorado em muitos aspectos, mas são muitos jogos. É um período de partidas a cada três dias, então a recuperação é menor, com viagens, condições difíceis e disputa com zagueiros. É duro, mas ele vai voltar — afirmou o treinador.

Haaland rende mais na primeira metade das temporadas pelo Manchester City

Apesar do jejum recente, os números gerais de Haaland na temporada seguem elevados. São 26 gols e quatro assistências em 30 partidas. Ainda assim, o centroavante repete uma tendência observada desde sua chegada à Inglaterra: rendimento menor na segunda metade das temporadas.

Em 2022/23, marcou 27 gols entre agosto e dezembro e 25 entre janeiro e maio. Na temporada seguinte, anotou 19 gols em cada metade do calendário. Já na última campanha, fez 19 gols no início e 12 no fim.

Na atual temporada, Haaland marcou 25 gols até dezembro e apenas um desde a virada do ano. A expectativa interna é de que o atacante volte a ter maior fôlego nas próximas semanas, com a ampliação das opções ofensivas do elenco após a volta de Omar Marmoush da Copa Africana de Nações.

