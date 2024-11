Bruno Bertinato está há seis temporadas na Itália. Aos 26 anos, o goleiro do Venezia acredita ter chegado o momento de voltar para casa. Antes de desembarcar em solo europeu, ele defendeu o Coritiba, que ainda mantém 20% dos direitos econômicos, entre as categorias sub-11 e sub-20, e acumulou 14 convocações para a seleção brasileira de base.

- Sempre soube que cedo ou tarde iria voltar ao Brasil. Sempre tive essa vontade de jogar novamente até pelo fato de ter saído muito novo, saí do Coritiba com 19 anos. Para um goleiro no Brasil todos sabem que é mais difícil jogar já no início. O projeto inicial da carreira era sempre ir para Itália, mas mais tarde voltar para casa. É uma vontade que tive conquistar as coisas também no Brasil. Acredito que agora é um bom momento. Descobri que minha esposa está grávida, então o desejo de reaproximar família e amigos ficou ainda maior. Sem contar também com a valorização que o Brasileirão vem tendo nos últimos anos, está crescendo cada vez mais - projetou Bruno Bertinato.

Bertinato chegou ao Venezia em janeiro de 2019. Na temporada 2020/21, o goleiro chegou a ser emprestado para o Lecco e o Vis Pesaro em busca de ganhar mais rodagem.

Na temporada passada, o goleiro colaborou para o Venezia subir a elite do futebol italiano. A equipe terminou em 3º lugar na Série B Da Itália e subiu através dos playoffs. Segundo o curitibano, cada período foi um aprendizado.

- Passei por situações diferentes. Joguei em três divisões na Itália e cada uma consegui tirar um pouquinho de proveito. A qualidade técnica e a intensidade da Série A, a força física e defensiva da Série B e todas as dificuldades e os desafios a serem superados na Série C. Muitos anos proveitosos e de muita experiência que me ajudaram a crescer e melhor não só como jogador, mas como pessoa - concluiu.