Vini Jr, craque do Real Madrid, voltou a ser tópico na Europa - e na África - por conta de sua derrota na Bola de Ouro. O brasileiro, que perdeu o prêmio para Rodri de forma polêmica, foi alvo de uma briga entre o presidente merengue Florentino Pérez e o jornalista Sheefeni Nicodemus, da Namíbia.

Após a divulgação das listas, foi publicado que os periodistas que representam os países de El Salvador, Finlândia e Namíbia deixaram Vinícius fora dos dez melhores jogadores da temporada na votação. Florentino declarou publicamente que é peça discordante das regras da revista France Football, que inclui a opinião de jornalistas de diversas nações.

- Os leitores do jornal "L'Équipe" davam Vini como favorito. Mudaram o sistema de votação, e me surpreende que países com menos de um milhão de habitantes tenham jornalistas que votam agora. Há jornalistas que não conhecem ninguém e votaram esse ano. Sem os votos de países como Uganda, Namíbia, Albânia e Finlândia, Vinícius teria ganhado a Bola de Ouro. O sistema precisa mudar, com pessoas reconhecidas que tenham prestígio para votar - disparou o mandatário.

Em entrevista à "Cadena SER", Nicodemus respondeu Pérez de forma ríspida e fez um novo questionamento ao espanhol em relação à fala polêmica.

- Basicamente, suspeito que estas sejam palavras de alguém frustrado como o sr. Pérez. Ou seja, ele sente que as pessoas do meu país e de outros mencionados não têm um voto significativo porque somos pessoas inferiores. Só gostaria de saber se eu fosse de uma das principais nações do futebol e não concordasse com a sua opinião, qual seria o argumento dele - devolveu Sheefeni.

Em sua lista, o namibiano elegeu Jude Bellingham, também do Real Madrid, como o melhor jogador da temporada 2023-24. Rodri ficou na segunda posição, e Lamine Yamal, do Barcelona e destaque da Espanha na Eurocopa, foi escolhido como terceiro.

Mesmo sendo indicado por todos os jornais europeus como favorito, Vini ficou sabendo que perderia para Rodri na manhã do evento, e a delegação do Real Madrid sequer viajou para Paris, onde foi realizada a cerimônia. No palco, a informação se confirmou, e o volante do Manchester City foi escolhido o Bola de Ouro.