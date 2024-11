Pep Guardiola vive um momento turbulento no comando do Manchester City. Pela primeira vez em oito anos à frente do clube - e também em sua carreira -, o espanhol conduziu a equipe a cinco derrotas seguidas, somando todas as competições.

Em entrevista coletiva que antecede o confronto com o Feyenoord, pela Champions League, o treinador justificou o número de desfalques de seu elenco como principal motivo para o desempenho ruim nas últimas semanas e declarou que estaria em boa fase se o número de ausências fosse diminuído.

- Devolva os meus jogadores e você verá alguma coisa. É muito difícil ter que ficar sem quatro dos seus zagueiros. Dois meias estão lesionados, Rodri está fora também sendo o melhor jogador do mundo... só quero meus jogadores de volta. É tudo o que eu peço. Então você verá o verdadeiro Manchester City - afirmou Pep.

A contusão de Rodri aconteceu na primeira etapa do clássico com o Arsenal, no fim de setembro. O meio-campista rompeu o ligamento do joelho direito e só deve voltar em 2025-26. O espanhol exerce tamanha influência e importância - tanto na seleção quanto no clube - que chegou a ficar 74 jogos sem perder, somando os compromissos nas duas esferas; o fim da invencibilidade aconteceu na final da FA Cup, diante do rival local Manchester United.

Além de Rodri, Guardiola também não conta com Jérémy Doku, Mateo Kovacic, Rúben Dias e Oscar Bobb para os próximos jogos; espera-se que os três primeiros retornem à ação em dezembro, enquanto o último deve estar novamente disponível em janeiro.

❌ Sequência de derrotas do Manchester City de Pep Guardiola

⚽ Tottenham 2x1 Manchester City - EFL Cup - 30/10

⚽ Bournemouth 2x1 Manchester City - Premier League - 2/11

⚽ Sporting 4x1 Manchester City - Champions League - 5/11

⚽ Brighton 2x1 Manchester City - Premier League - 9/11

⚽ Manchester City 0x4 Tottenham - Premier League - 23/11

Pep Guardiola comanda o Manchester City desde 2016 (Foto: Joe Klamar / AFP)

Para dar fim à seca, os Cityzens encaram o Feyenoord nesta terça-feira (26), às 17h (de Brasília), no Etihad Stadium, pela quinta rodada da fase de liga da Champions. O time ocupa a décima colocação geral, com sete pontos, e quer vencer para invadir a zona de qualificação direta às oitavas de final.