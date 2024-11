Seu Lance! Confira essa relíqua da Inter de Milão de 2008

Essa camisa maravilhosa da Inter de MIlão pode ser sua. Personalizada com o nome de Luís Figo, a versão é da temporada 2008/2009, utilizada por Luís Figo. Disponível para ofertas no Seu Lance!, site de leilões online do Lance! que te possibilita adquirir mantos do seu clube.

Inter de Milão 2008 Figo

Esta camisa de 2008/2009, personalizada com o nome do lendário Luís Figo, é muito mais do que uma simples peça de vestuário. É um artefato que transporta o torcedor para uma época dourada do clube italiano, repleta de glórias e grandes nomes do futebol mundial. Produzida pela Nike, tamanho G, com seu design elegante e atemporal, nos tons clássicos do clube, evoca as emoções e as conquistas de uma equipe que marcou época no futebol europeu. O nome de Figo, estampado no dorso, é um lembrete do talento e da classe que o português trouxe ao time, contribuindo para a construção de uma das equipes mais fortes daquela época.

Luís Figo, um dos maiores craques da sua geração, deixou uma marca na história da Inter de Milão. O português chegou ao clube italiano em 2005, após uma passagem brilhante pelo Real Madrid. Na Itália, o camisa sete manteve seu alto nível, sendo peça fundamental em diversas conquistas. Sua habilidade, visão de jogo e experiência foram essenciais para o sucesso da equipe. Figo se aposentou dos gramados em 2009, mas sua história na Inter de Milão continua sendo lembrada com carinho pelos torcedores nerazzurri.

Camisa Inter de Milão 2008/2009 - Luís Figo (Foto: Reprodução)

🔰 TIME: Inter de Milão

📆 ANO: 2008

🔢 NÚMERO: 7

⚽ NOME: Figo

