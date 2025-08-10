Real Madrid pode perder destaque para estreia em LaLiga
Eduardo Camavinga sofreu uma lesão no tornozelo e é dúvida para jogo contra o Osasuna, dia 19
O Real Madrid pode ter um problema para o início da temporada de LaLiga. De acordo com o "The Athletic", o meio-campista Eduardo Camavinga sofreu uma lesão no tornezelo e pode ficar fora das opções do técnico Xabi Alonso para o jogo contra o Osasuna, na 1ª rodada da competição.
O jogador de 22 anos não participou de alguns treinamentos, incluindo um na manhã deste domingo, e se tornou dúvida também para o amistoso contra o Tirol, da Áustria, que será realizado na terça-feira. O clube não revelou o tempo de recuperação da lesão, porém a tendência é que ele demore semanas até ficar totalmente curado.
Camavinga perdeu as últimas seis partidas do Real Madrid na temporada 2024-25 — incluindo a final da Copa do Rei — devido a uma ruptura no abdutor esquerdo sofrida na vitória do clube por 1 a 0 sobre o Getafe. Ele, inclusive, não se recuperou a tempo de participar das disputas do Mundial de Clubes.
Histórico de lesões de Camavinga no Real Madrid
Camavinga disputou 35 partidas pelo Real Madrid em todas as competições na temporada passada, em uma época interrompida por lesões, que o deixaram afastado em quatro torneios diferentes.
O meio-campista ficou afastado dos gramados por cerca de sete semanas no início da temporada após torcer um ligamento no joelho esquerdo. Ele também perdeu mais de duas semanas de jogo entre novembro e dezembro, após sofrer uma lesão na coxa na derrota para o Liverpool na Champions League. Outro problema na coxa deixou Camavinga afastado por três semanas entre janeiro e fevereiro.
