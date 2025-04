Kevin de Bruyne, que está fazendo sua última temporada pelo Manchester City, disse que ficou supreso com a falta de proposta de renovação por parte do clube inglês. O belga de 33 anos comunicou no dia 4 de abril que não seguirá time. De Bruyne tem contrato com o Manchester City até o fim da temporada atual.

— Não recebi nenhuma oferta durante o ano todo, eles simplesmente tomaram uma decisão. Obviamente fiquei um pouco surpreso, mas só me resta aceitar. Honestamente, ainda acho que consigo jogar nesse nível, como venho mostrando, mas entendo que os clubes precisam tomar decisões — revelou o jogador.

De Bruyne chegou ao Manchester City vindo do Wolfsburg em 2015 e conquistou 18 títulos, incluindo seis da Premier League e a Champions League na temporada 2022/2023.

Guardiola comemora com De Bruyne classificação do Manchester City na FA Cup (Foto: Justin Tallis/AFP)

Segundo Fabrizio Romano, De Bruyne pode estar a caminho do Chicago Fire, da MLS. De acordo com o jornalista italiano especializado em transferências, o clube dos Estados Unidos mostrou um forte interesse e apresentou um projeto específico para o meia. Fabrizio afirma que De Bruyne vai pensar com calma na proposta do Chicago Fire. Em entrevista concedida para o "Viaplay", o belga não descartou nenhum projeto para o futuro de sua carreira.

— Estou aberto a qualquer projeto que esteja disponível. Adoro futebol, adoro jogar futebol e, se surgir um bom projeto e minha família também estiver feliz com ele, podemos tomar uma decisão. Ficar na Inglaterra? Não sei. Honestamente não sei. Pode ser, pode não ser. É muito difícil porque não tomei a decisão de sair há tanto tempo — Afirmou.

🔢 Números de Kevin de Bruyne pelo Manchester City

⚽ 416 jogos

🥅 107 gols

📤 177 assistências

🏆 Títulos: 5 Copas da Liga Inglesa (2015-16, 2017-18, 2018-19, 2019-20 e 2020-21), 6 Premier Leagues (2017-18, 2018-19, 2020-21, 2021-22, 2022-23 e 2023-24), 2 Copas da Inglaterra (2018-19 e 2022-23), 2 Supercopas da Inglaterra (2019 e 2024), 1 Supercopa da Uefa (2023), 1 Champions League (2022-23) e 1 Mundial de Clubes (2023).