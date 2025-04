De saída do City, de Bruyne pode reforçar rival da Premier League

Kevin De Bruyne, um dos maiores ídolos da história do Manchester City, já anunciou que deixará o clube ao fim desta temporada. Aos 33 anos, o meia belga confirmou a saída no início de abril, encerrando uma década marcada por conquistas expressivas e atuações memoráveis.

Com o anúncio da despedida, diversos clubes já demonstram interesse em contar com o talento de De Bruyne na próxima temporada, entre eles, um rival doméstico: o Aston Villa. Segundo informações do canal inglês "Sky Sports News", a equipe de Birmingham já iniciou discussões internas sobre a possibilidade de avançar por uma contratação do camisa 17, que ainda avalia os próximos passos da carreira.

A decisão de De Bruyne será pautada, sobretudo, por sua vida familiar. O jogador demonstrou relutância em realizar mudanças drásticas, priorizando a estabilidade de sua família e a harmonia entre futebol e vida pessoal. Esse fator tem chamado a atenção de outros clubes da Premier League, que veem no meia uma oportunidade rara no mercado.

Outros clubes interessados

Além dos ingleses, quatro clubes da MLS (Major League Soccer) — Inter Miami, Chicago Fire, New York City FC e D.C. United — também já fizeram sondagens para entender as exigências profissionais e financeiras do belga. Na Europa, o Como, da Itália, aparece como mais um interessado e realiza checagens sobre a viabilidade de um acordo.

De Bruyne deixa o City como um ídolo

De Bruyne chegou ao Manchester City em 2015, contratado por 54,5 milhões de libras (cerca de R$222 milhões) junto ao Wolfsburg, ainda sob o comando de Manuel Pellegrini. Com a chegada de Pep Guardiola em 2016, o meia atingiu seu auge técnico, tornando-se peça-chave no domínio do futebol inglês pelos Citizens.

Durante os 10 anos com a camisa azul celeste, De Bruyne conquistou 16 títulos, incluindo seis Premier Leagues, uma Champions League, cinco Copas da Liga Inglesa e duas FA Cups. Ao todo, soma 107 gols em 417 partidas.