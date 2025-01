Guardiola se surpreende com números de treinadores demitidos no Brasil em 2024

O treinador Guardiola, atualmente no Manchester City, se surpreendeu com a quantidade de treinadores demitidos no futebol brasileiro em 2024. Ao todo, os clubes protagonizaram 20 mudanças de comando durante a última temporada. Algo inimaginável para o técnico espanhol.

Em entrevista para o canal TNT Sports, o treinador falou sobre o grande número de demissões no território brasileiro. Guardiola classificou o pensamento dos clubes como um erro e chegou a citar a trajetória vitoriosa no Manchester City, que iniciou sem título no primeiro ano.

- No Brasil foram 20 treinadores demitidos? No Brasil? Impossível. Impossível. É impossível. No meu primeiro ano no City, eu não ganhei. Se tivessem me demitido, não teríamos vivido esses 8, 9 anos como vivemos. Os clubes precisam entender que, quando vivem uma temporada com 3 ou 4 treinadores, o problema é quem escolheu esses treinadores. Então, deveriam demitir os dirigentes - iniciou o treinador, antes de completar.

- Quando você escolhe um treinador, tem que saber que pode ganhar ou perder, mas joga por uma razão, porque as ideias desse treinador coincidem com as suas, que ele pode funcionar com o seu elenco. E se depois você vê que ele não trabalha ou é preguiçoso, o problema é seu por ter contratado ele. As casas são construídas com o tempo, não com 3 dias. Afinal, só ganha 1. Então, os outros 19 da Liga Brasileira são fracassados e ruins? Nós estamos muito mal-educados no mundo todo com essa ideia de que só ganha quem tem triunfo - concluiu.

Guardiola no Manchester City

O treinador espanhol chegou no clube inglês em 2016, não tendo conseguido levantar nenhum troféu naquele ano. Mesmo assim, a diretoria inglesa acreditou no trabalho do técnico e o manteve no cargo. A decisão se mostrou correta ao longo do tempo. Nos últimos 10 anos, Guardiola 18 títulos com o clube, se tornando o treinador mais vencedor da história do Manchester City.