O Real Madrid entra em campo pela última rodada da primeira fase da Champions League 2024/25 nesta quarta-feira (29) às 17h (de Brasília), diante do Stade Brest, fora de casa. Sem Vini Jr em campo, Kylian Mbappé é a principal esperança de gols na partida decisiva.

Mbappé vive o seu melhor momento com a camisa do Real Madrid em janeiro. Na temporada, ele soma 22 gols em 32 jogos pelo clube por todas as competições. Nas oito partidas disputadas em janeiro, o francês marcou nove gols. Na mais recente, contra o Valladolid, em duelo válido pela 21ª da La Liga, fez o seu primeiro triplete, sendo eleito o melhor jogador do mês no Campeonato Espanhol.

Na coletiva de imprensa pré-jogo, Carlo Ancelotti defendeu a temporada de Mbappé e disse que o atacante está no seu melhor momento:

— Kylian tem jogado muito bem, precisou de um tempo de adaptação à equipe, melhorou a sua condição. Agora está muito bem e motivado. Ele gosta de jogar com o time, e estamos desfrutando disso. A equipe está melhorando, estamos perto do melhor nível. Mbappé está adicionando muito — declarou Ancelotti.

Situação do Real Madrid na Champions

Mesmo sem risco de eliminação, ao contrário de outras equipes de expressão, como PSG e Manchester City, os atuais campeões visitam o Stade Brest com a missão de vencer e construir saldo de gols. Com projeção máxima de 15 pontos conquistados na primeira fase, os Merengues precisam secar no mínimo oito equipes para conquistar um lugar direto no mata-mata. A frente na tabela e também na briga pelas oito primeiras colocações, estão: Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Stade Brest, Lille, Feyenoord, Monaco e Aston Villa.

Em outras palavras, o Real Madrid só se classificará diretamente ao mata-mata caso vença o Brest, de preferência, por goleada. Além disso, todos os seus concorrentes, do Bayern de Munique (15º) à Atalanta (7º), precisariam tropeçar. Caso construa saldo de gols, ainda existe a chance dos espanhóis se classificarem através das derrotas de Milan (6º) ou Atlético de Madrid (5º), que têm 15 pontos conquistados.

