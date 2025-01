Guardiola elogia Vitor Reis e indica provável data de estreia de ex-zagueiro do Palmeiras

Pep Guardiola afirmou em entrevista coletiva nesta sexta-feira (24) que Vitor Reis, ex-zagueiro do Palmeiras, será relacionado para o duelo entre Manchester City e Chelsea, em casa, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês. Assim como o zagueiro brasileiro, Omar Marmoush e Abdulkodir Khsanov, outras duas contratações na janela, também estarão à disposição do espanhol.

Negociado ao clube inglês por 37 milhões de euros (R$ 232 milhões) fixos, Vitor Reis superou Beraldo, ex-São Paulo, e se transformou no defensor mais caro do futebol brasileiro. Questionado a respeito da transição do jogador para o futebol europeu, Guardiola afirmou que necessita de "soluções urgentes" e não descartou utilizar a Cria da Academia como titular.

- Se ele está aqui, é porque pode ser titular, vamos ver. Com a situação que vivemos no sistema defensivo, tenho certeza de que em breve ele será opção. Em algumas posições, nós estamos tentando arrumar soluções emergenciais em toda essa temporada - disse Guaridola.

Na derrota de virada para o PSG, da França, por 4 a 2, pela Liga dos Campeões, Rúben Dias sofreu uma lesão no músculo da perna e desfalca o sistema defensivo diante do Chelsea, assim como Aké. Oscar Bobb, Doku e Rodri, vencedor da última Bola de Ouro, também estão fora.

- Eu não sei ainda, eles podem jogar, mas ainda não sei - completou o treinador espanhol sobre a possibilidade de o trio de reforços começar como titular no sábado.