O Manchester City recebe o Club Brugge, nesta quarta-feira (29), às 17h (de Brasília), em duelo válido pela rodada final da primeira fase da Champions League. Com oito pontos em sete partidas, o clube inglês está na 25ª posição da tabela geral, e fora da classificação para o mata-mata. Pep Guardiola, técnico da equipe, foi sincero na coletiva de imprensa pré-jogo sobre a situação do time no torneio.

— Temos que vencer o jogo e, se não, não continuaremos nesta competição. Não é um problema, é uma oportunidade, um desafio, e nós o enfrentaremos. Gostaríamos de marcar muitos gols nos primeiros 20 minutos, mas não acho que isso vá acontecer. A abordagem é ler o jogo que temos que fazer, sem emoções — disse o espanhol.

— Mais cedo ou mais tarde você tem que jogar esse tipo de jogo em que se você ganhar você avança e se não você sai. Estamos aqui pelas razões que conhecemos, que não fomos bons o suficiente, mas esta é uma situação que vivemos muitas vezes — completou Guardiola.

City na Champions League 2024/25

Pela rodada final, o City entra em campo em situação quase inimaginável no início da temporada. É necessário vencer o Club Brugge em casa, caso contrário, o time será eliminado ainda na primeira fase da competição. A notícia boa prestes ao duelo decisivo é que a equipe inglesa depende apenas de si para se classificar, afinal, os belgas estão em 20º lugar, com apenas três pontos a mais e um saldo negativo de dois gols.

A última vitória do Manchester City aconteceu na terceira rodada, diante do Sparta Praga. Desde então, foram três derrotas e um empate — este, um dramático 3 a 3 contra o Feyenoord, após abrir três gols de vantagem no placar.

Outro fator importante é que o empate no jogo favorece o Brugge, que chegaria aos 12 pontos e não poderia ser ultrapassado, independente dos resultados paralelos. A equipe liderada por Nicky Hayen deve fazer valer a solidez defensiva em busca do resultado: foram apenas oito gols sofridos até aqui na competição. Além disso, um detalhe que acrescenta tensão ao enredo do jogo no Etihad Stadium: os Bruges não perdem um jogo desde outubro de 2024. São 15 vitórias e cinco empates.

