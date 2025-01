A vida do Manchester City ficou mais difícil para a última rodada da Fase de Liga da Champions League com a derrota para o PSG. Após a virada dos franceses, o técnico Pep Guardiola analisou o apagão do clube inglês que permitiu os mandantes triunfarem no jogo de quarta-feira (22).

- No primeiro tempo tivemos momentos, eles também tiveram momentos. Eles foram melhores. Em 0-2, ótimo. Marcamos gols em cinco minutos, eles marcaram gols em cinco minutos também. Não conseguimos controlar o primeiro gol, foi um pouco nocaute. Eles se levantaram naquele momento. Eles foram melhores, mais rápidos, venceram os duelos. Não conseguimos lidar com isso. (Nós) aceitamos a derrota, o melhor time venceu. Última chance em casa contra o Bruges para se classificar - revelou Guardiola, à beira do campo à "TNT Sports".

- Se não vencermos, não merecemos. Foi um começo difícil, o Sporting em um certo momento. O PSG é difícil, a Juventus é difícil. Os jogos difíceis fora de casa que temos. É a realidade, não fizemos pontos suficientes. Temos que aceitar isso. O último jogo contra o Brugge (quarta-feira, 29 de janeiro) dita o que temos que fazer - completou.

Com o resultado, o PSG respirou na Liga dos Campeões e alcançou a décima colocação, com 10 pontos, mas sem chances de classificar direto às oitavas de final. Por outro lado, o City chegou ao quarto jogo sem vencer na competição e ocupa o 25° lugar como o primeiro time fora da zona de classificação.

Agora, o Manchester City enfrenta o Chelsea no mesmo dia, às 14h30 (de Brasília), para seguir a sequência de cinco jogos sem perder na Premier League.

PSG x Manchester City: como foi o jogo?

Guardiola lamenta derrota do Manchester City para o PSG na Champions League (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Na volta do intervalo, as instruções de Pep Guardiola deram efeito e o City abriu 2 a 0 em menos de dez minutos: Akanji faz ótima jogada pela direita e rola para Bernardo Silva finalizar na pequena área, Donnarumma defende, mas Jack Grealish finaliza de primeira com o gol vazio. Pouco depois, Matheus Nunes lança para o camisa 10, Vitinha corta errado, e a bola sobra para Haaland sozinho marcar o segundo.

Porém, logo na saída do PSG, os ingleses se desligaram e deixaram Barcola fazer uma jogadaça, aplicar uma caneta no Matheus Nunes - improvisado na lateral - até a linha de fundo e rolar no meio para Dembelé empurrar para a rede. Cinco minutos após diminuir a vantagem, os Bleus chegaram mais uma vez na meta de Ederson: na sobra da jogada de Doué, Barcola marcou o segundo dos mandantes.

O PSG manteve a mesma energia que o levou ao empate e aplicou a virada aos 33 minutos do segundo tempo. Vitinha cobrou umaa falta na segunda trave, e encontrou João Neves sozinho para finalizar de cabeça e virar a partida no Parque dos Príncipes.

Nos acréscimos, Gonçalo Ramos deixou o dele ao receber sozinho na entrada da área e finalizar para ampliar o placar. Após longa checagem no VAR, o árbitro validou o quarto gol do Paris Saint-Germain no jogo, já que a bola chegou ao atacante português após desvio de Gvardiol, não configurando impedimento.