Guardiola revela técnico mais difícil que enfrentou: “Me destruiu”

Considerado o maior técnico dessa geração, Pep Guardiola revelou qual o adversário mais difícil que enfrentou nestes 15 anos de carreira. Em vídeo apresentado durante o curso de treinadores, Uefa Pro, o treinador espanhol elegeu Jürgen Klopp, ex-Liverpool, como o principal carrasco.

O alemão treinou o Liverpool por oito temporadas e meia (de 2016 a 2024) e se tornou o principal concorrente de Guardiola na briga pelos títulos nacionais. Durante sua passagem, Klopp tirou os Reds da fila de espera, depois de 30 anos e conquistou a Premier League, na temporada 2019/20. Além de uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, uma Taça da Inglaterra, duas Taças da Liga, uma Supertaça Europeia e uma Community Shield pelos Reds.

Guardiola não enfrenta o técnico alemão desde sua saída do Liverpool na temporada 2023/24, mas parece não esquecer dos traumas causados por Klopp. Durante a apresentação na Uefa Pro, o espanhol revelou que nunca dedicou tanto tempo de trabalho para um rival.

- O Liverpool de Klopp foi o maior desafio da minha carreira como treinador. Sempre me deu dor de cabeça. Nunca tive um adversário onde dediquei tantas tardes e noites, na companhia da minha equipa técnica, tentando descobrir como pará-los. Havia momentos em que pensava: “Consegui” e, no dia seguinte, ele me destruía. Foi de longe o adversário mais difícil devido ao seu estilo de jogo, às transições, como sua equipe atacava, tudo - destacou Guardiola.

Guardiola e Klopp em um dos vários duelos pela Premier League (Foto: PAUL ELLIS / AFP)

Histórico entre Guardiola x Klopp

A rivalidade entre os treinadores não começou na Inglaterra. No período entre 2013 e 2015, os comandantes também foram adversários no Der Klassiker, apelido do clássico entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund.

Ao todo, Guardiola e Klopp se enfrentaram em 30 jogos oficiais, com 12 vitórias do alemão, 11 do espanhol e sete empates. Na Alemanha, são quatro vitórias para cada lado. Já na Inglaterra, Guardiola leva vantagem, com cinco vitórias e quatro derrotas.