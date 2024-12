Palmeiras estuda oferta por Matheus Pereira, mas Cruzeiro promete jogo duro

O Palmeiras está interessado na contratação de Matheus Pereira, meia do Cruzeiro, para a próxima temporada. Após contratar o atacante uruguaio Facundo Torres, do Orlando City, e encaminhar um acerto na negociação com Paulinho, do Alético-MG, o Verdão se movimenta em busca de um armador para a equipe de Abel Ferreira

Apesar do interesse, o clube paulista ainda não apresentou nenhuma proposta oficial ao Cruzeiro. A equipe mineira não gostaria de vender o seu meia. Segundo informações da 'Itatiaia', a diretoria da Raposa só aceita negociar o jogador por um valor acima de 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões).

— Nós não recebemos nenhuma proposta oficial de nenhum clube. Se especula daqui ou dali, mas não recebemos nenhuma proposta. Dizem que o Palmeiras quer o Matheus (Pereira), mas nós mesmo não recebemos nenhuma proposta. E nós não temos interesse de tirar o Matheus, o Marlon, todos são importantes - disse Pedro Lourenço, Sócio majoritário do Cruzeiro, em entrevista à 'Itatiaia'.

Neste ano, a equipe mineira exerceu o direito de compra e contratou Matheus Pereira junto ao Al-Hilal, da Arábia Saudita. O contrato do jogador de 28 anos com o Cruzeiro tem duração até junho de 2026. Pedro Lourenço deixa bem claro que fará 'jogo duro' para liberar o atleta.

— Estamos trazendo mais jogadores, não podemos tirar o nosso camisa 10. Se vier proposta e for interessante para o jogador, para o Cruzeiro, for algo fora da curva... Mas se depender de nós, Cruzeiro, não vamos vender nenhum jogador que temos — completou o dirigente cruzeirense.

Matheus Pereira é um os destaques do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Palmeiras no mercado

O Palmeiras está disposto a gastar uma fortuna na janela de transferências. Após fechar com o atacante Facundo Torres, o clube alviverde se movimenta para contratar Paulinho, do Atlético-MG, e o meia Andreas Pereira, do Fulham. O valor total desembolsado pode superar R$ 412 milhões.

Na próxima temporada, o Verdão terá a missão de disputar Campeonato Paulista, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Super Mundial de Clubes da Fifa, que será nos Estados Unidos, no meio do ano. A necessidade de ter um elenco vasto para tantos jogos fez o Palmeiras ter uma postura mais agressiva no mercado.

