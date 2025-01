Vini Jr. iguala Ronaldo Fenômeno e atinge marca histórica pelo Real Madrid

A goleada de 5 a 1 do Real Madrid diante do RB Salzburg, pela sétima rodada da fase de liga da Champions League 2024-25, teve um gosto especial para Vini Jr. O atual melhor jogador do mundo, autor de dois gols no resultado, atingiu e ultrapassou a marca de 100 tentos com a camisa merengue. Com isso, o camisa sete iguala Ronaldo Fenômeno e se torna o segundo brasileiro a atingir a marca.

Vini Jr e Rodrygo quebram recordes, Real Madrid goleia e respira na Champions League

Comandada pela ousadia do atacante brasileiro, a história foi feita no Santiago Bernabéu. Os dois gols - 100º e 101º de Vinícius pelo clube, tiveram como marca principal a individualidade: em ambas as jogadas, o camisa sete limpou a marcação adversária e finalizou com classe para a meta. O Real Madrid venceu por 5 a 1 no Santiago Bernabéu e garantiu a sobrevivência, pelo menos, para os playoffs de classificação às oitavas de final.

E Vini pode alcançar uma marca de expressão ainda maior na história merengue. Faltam apenas três gols para ultrapassar Ronaldo e se tornar o maior artilheiro brasileiro dos Merengues. Após o apito final, Vini falou à Movistar sobre a emoção de atingir mais uma marca histórica:

— A verdade é que estou muito contente de fazer gols com essa camiseta, estou a três gols do Ronaldo, de ser o brasileiro com mais gols com essa camiseta, espero fazer mais gols e criar uma história com esse time, que é o meu sonho.

Vini Jr. comemora gol pelo Real Madrid na Champions League (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

Real Madrid 5x1 RB Salzburg: como foi o jogo?

A vitória do Real Madrid estava encaminhada já na primeira etapa e o grande responsável por isso foi Rodrygo. O brasileiro anotou dois gols - um aos 23' e outro, um golaço em parceria com Jude Bellingham, aos 34'. Com isso, Rodrygo se tornou o oitavo brasileiro com mais participações em gols na história da Champions League: são 33 gols ou assistências com influência do Raio.

Na segunda etapa, a dupla de astros no ataque do Real Madrid deu as caras no resultado. Logo aos 3', Mbappé aproveitou uma falha bisonha do goleiro Blaswich e apenas empurrou para o gol vazio; sete minutos depois, Vini Jr. fez linda jogada individual pela ponta esquerda, cortou para o meio e bateu firme para o gol adversário. Com as cores do Real Madrid, este foi o centésimo gol do camisa sete, que se coloca ao lado de Ronaldo Fenômeno como os únicos brasileiros a atingirem a marca.

E não demorou muito para que o gol de número 101 saísse: aos 32' da segunda etapa, o atual melhor jogador do mundo driblou o zagueiro do Salzburg, finalizou com maestria e fechou o placar pelo lado dos Blancos. Com a vantagem elástica, Carlo Ancelotti deu oportunidade aos jovens do elenco: Endrick, por exemplo, entrou ao 27' e incomodou a zaga adversária.

Nos minutos finais, o Real Madrid ainda sofreu com um golaço de Mads Bistrup. Após cruzamento de Dedic, a promessa dinamarquesa acertou um lindo voleio e anotou o gol de honra do time austríaco.

